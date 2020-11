Rassige Partie: Judenburg und Schladming teilen sich die Punkte!

Details Sonntag, 01. November 2020 11:37

Am Samstag traf der FC Judenburg in der Oberliga Nord auf den FC WM-Estriche Schladming. Die Zielsetzung der Gäste war vor Spielbeginn klar definiert: man wollte den Platz keinesfalls als Verlierer verlassen. Die Zuschauer durften sich auf interessante 90 Minuten freuen. Den Burgsteiner-Schützlingen gelang es einen Zähler gutzuschreiben. Was bedeutet, dass die Planaistädter nun bereits 7 Spiele lang unbesiegt sind. Der Rückstand auf den Leader Trofaiach beträgt demnach gerade einmal drei Punkte. Bei den Judenburgern kam zuletzt doch gehörig Sand ins Getriebe. So blieb die Schöggl-Truppe auch im vierten Heimspiel infolge ohne Sieg. Der Spielleiter war Christian Birnstingl, assistiert wurde er von Klaus Brunner und Stephan Koren. 100 Zuseher waren mit von der Partie.

(Kapitän Christian Ritzmaier sichert seiner Truppe mit dem Elfmeter den Heimpunkt gegen Schladming)

Daniel Krammel trifft für die Gäste

Vom Start weg sind es die Schladminger, die mit sehr breiter Brust an die Aufgabe herangehen. Da ist deutlich erkennbar, dass man in den vergangenen Wochen erfolgreich Fußball gespielt hat. Aber die Judenburger Defensive rund um Keeper Liebfahrt Bischof kann vorerst drohenden Schaden abwenden. Bei den Hausherren reicht es zuletzt in vier Partien nur zu einem vollen Erfolg. Was dann doch zuwenig ist, will man sich dauerhaft vorne in der Tabelle etablieren. In der 22. Minute zappelt das Spielgerät dann im Netz. Daniel Krammel kann sich dabei mit dem 0:1 in die Schützenliste eintragen. Zu diesem Zeitpunkt ein Treffer mit Ansage. Weil der Gastgeber vorerst im Spiel nach vorne vieles schuldig bleibt. Erst in der Schlussviertelstund nimmt Judenburg aktiver am Geschehen teil. Es geht aber mit dem knappen Eintore-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Jetzt hat Judenburg das Sagen

Im zweiten Durchgang, es kommt nur zu zwei Verwarnungen, ändert sich der Spielcharakter grundlegend. Denn nun erkennt der Platzherr den Ernst der Lage bzw. legt man nun doch ein Schäuferl nach. Vorerst vergeben die Schladminger noch die Gelegenheit auf das 0:2, dann in der 53. Minute kommt es aber zum 1:1-Ausgleich. Kapitän Christian Ritzmaier ist dabei mit einem Hand-Elfmeter erfolgreich. Im Gegenstoß ballern die Gäste das Leder dann an die Torstange. In weiterer Folge bricht sie herein, die große Zeit der Murtaler. Nun will man es wissen, man drängt vehement in Richtung Gästetor. Aber trotz einiger toller Gelegenheiten sollte der Ball den Weg über die Torlinie nicht mehr finden. In der Schlussphase kann auch Schladming wieder Nadelstiche setzen. Es bleibt zu guter Letzt aber beim leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

FC JUDENBURG - FC SCHLADMING 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (22. Krammel), 1:1 (53. Ritzmaier/Elfer)

Stimme zum Spiel:

Stefan Eckel, Funktionär Schladming:

"In der ersten Hälfte waren wir am Drücker, dann aber hat sich das Blatt gewendet. Letztendlich geht die Punkteteilung dann schon soweit in Ordnung."

