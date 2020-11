Rasant unterwegs: Schladminger Erfolgsserie macht Appetit auf mehr!

Details Mittwoch, 11. November 2020 15:29

In den letzten eineinhalb Jahrzehnten war man sich beim FC WM-Estriche Schladming nicht wirklich einig darüber, in welcher Spielklasse man denn nun wirklich zuhause ist. So kommt es zu einem permanten Wechsel der Unterliga Nord A mit der Oberliga Nord. In letzterer ist man aktuell die 3. Spielsaison infolge mit von der Partie. Dabei ist es durchaus gelungen sich entsprechend formatfüllend ins Bild zu stellen. Von einem erneuten Abstieg war da überhaupt keine Rede. Wenngleich die Burgsteiner-Truppe zuletzt einen kapitalen Fehlstart hinlegt. Aber nach den drei Startpleiten beginnt das Werkl der Planaistädter auf vier Zylindern zu laufen, wie 5 Siege und 2 Remis bestätigen.

FC SCHLADMING:

Tabellenplatz: 6. Oberliga Nord

Heimtabelle: 7.

Auswärtstabelle: 4.

längste Serie ohne Sieg: 3 Spiele

höchster Sieg: 8:0 in Krieglach (8. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 7 Spiele

höchste Niederlage: 1:4 in Obdach (3. Runde)

geschossene Tore/Heim: 1,7

bekommene Tore/Heim: 1,0

geschossene Tore/Auswärts: 2,5

bekommene Tore/Auswärts: 1,5

Spiele zu Null: 2

Fairplaybewerb: 13.

(Grund zum Jubel war bei den Schladmingern ab der 4. Runde zur Genüge vorhanden)

INTERVIEW MIT FUNKTIONÄR STEFAN ECKEL:

Wie zufriedenstellend sind die Herbstspiele verlaufen bzw. wurden die Vorgaben soweit erreicht?

"Der Start war nicht wirklich erbauend. Dann aber ist es, mit konstant starken Auftritten, doch noch gelungen, entsprechend die Kurve zu kratzen. So ist die Ausgangsposition, mit nur drei Zählern Rückstand auf den Ersten Trofaiach, doch eine sehr vielversprechende."

Der Herbst war coronabedingt eine Gratwanderung. Wie sehr hat das die Mannschaft betroffen?

"Natürlich war und ist das immer ein Thema im Verein. Wir waren auch sehr bemüht darum, die Vorgaben immer einzuhalten. Meines Wissens nach hat es beim FC Schladming keine Coronafälle gegeben."

Wir gehen einmal davon aus, dass im Frühjahr nach einer Vorbereitungszeit wieder um Punkte gekämpft wird. Wie sieht die Zielsetzung aus bzw. wo sieht man sich nach Beendigung der kompletten Meisterschaft?

"Im Idealfall sind es in Summe 26 Spiele, die absolviert werden. Ich gehe doch davon aus, dass sich Schladming im vorderen Drittel etablieren kann."

Wird es in dieser ungewissen Übertrittszeit zu Kaderveränderungen kommen?

"Es gibt das eine oder andere Fragezeichen. Da ist davon auszugehen, dass sich in naher Zukunft Lösungen finden werden. Wir sind unter anderen danach aus, uns nach Möglichkeit in der Offensive zu verstärken."

Wie sieht der persönliche Corona-Ausblick aus?

"Die momentane Situation verlangt es, wir sitzen alle in einem Boot, dass wir nach Möglichkeit die Vorgaben auch einhalten. Es wird wohl zumindest bis Sommer 2021 dauern, bis sich wieder einigermaßen eine Realität breit macht."

WORDRAP:

FC Schladming: Herzensangelegenheit

Ligaportal.at: geniales Produkt

soziale Netzwerke: zur Notwendigkeit geworden

Lieblingsverein: FC Bayern

Gänsehaut bekomme ich: bei der Schladminger Hymne

Schifahren oder ans Meer: ans Meer

In diesem Film hätte ich gerne mitgespielt: Hangover

mein Lieblingkicker ist: Christoph Kollau

Frauen-Fußball: am aufstrebenden Ast

diese Person würde ich gerne kennenlernen: Heidi Klum

Davon kann ich nicht genug kriegen: von meinen Kindern

bevorzugte Musik: Stimmungsmusik

