Back to the roots: Kindberg-Mürzhofen hat klares Ziel vor Augen

An sich war der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen immer schon ein gestandener Landesliga-Verein. War es doch 1985 nach 1964 gelungen, zum zweiten Mal das Ticket für die höchste steirische Spielklasse zu lösen. Daraufhin legen die Mürztaler Kontinuität und Ausdauer erster Güte an den Tag. War man doch sensationelle 21 Jahre infolge, fester Bestandteil in der Landesliga. Auch den Abstieg im Sommer 2007 steckt man soweit anstandslos weg. Denn nach drei Jahren, in denen man in der Oberliga Nord ausnahmlos um den Titel mitspielen kann, findet man wiederum den Weg zurück in die Steirerliga. Von diesem Zeitpunkt an läuft es aber nicht mehr ganz so rund für Kindberg-Mürzhofen. So findet man sich nach zwei OLN-Saisonen (13/14, 14/15) und einer LL-Spielzeit (15/16), in der Oberliga Nord wieder. Aktuell bestreitet man dort bereits das 5. Jahr in Serie. Zu Beginn war man noch auf der Suche, sich im vorderen Tabellenbereich zu etablieren. In der jüngeren Vergangenheit hat die Truppe von Rene Pitter aber aufgezeigt, dass man gerüstet ist für ein Liga-Comeback. Im Herbst 2019, der aus bekannten Gründen annulliert wird, war man am starken zweiten Platz zu finden. Gegenwärtig ist Kindberg-Mürzhofen mit 18 Punkten aus 10 Punkten, mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Ersten Judenburg, am 4. Rang antreffbar.

FC KINDBERG-MÜRZHOFEN:

Tabellenplatz: 4. Oberliga Nord

Heimtabelle: 6.

Auswärtstabelle: 3.

längste Serie ohne Sieg: 2 Spiele

höchster Sieg: 7:1 gg. Hinterberg (7. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 3 Spiele

höchste Niederlage: 1:4 bei KSV Am. (3. Runde)

geschossene Tore/Heim: 4,0

bekommene Tore/Heim: 1,7

geschossene Tore/Auswärts: 2,5

bekommene Tore/Auswärts: 2,5

erfolgreichster Torschütze: Florian Hoppl (10)

Spiele zu Null: 0

Fairplaybewerb: 12.

(Nico Dormann & Kindberg-Mürzhofen sollte man bei der Titelvergabe mit am Zettel haben)

SPIELER-WORTRAP MIT THOMAS SCHNITTLER:

Ich in 3 Worten: Ehrgeizig, Humorvoll und Teamplayer Mein bisheriges Karriere-Highlight: Cupsieger 2016/17 in Oberösterreich Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: FC Bayern vs. Chelsea CL 2012 Erfolg bedeutet für mich: Erreichen gesteckter Ziele Mein Lieblingsessen: Germknödel mit Vanillesauce Salzburg oder Rapid: weder noch Sturm, Hartberg oder GAK: Sturm Konsole oder Brettspiele: Konsole Als Fan drücke ich die Daumen für: FC Chelsea Der Held in meiner Kindheit: Captain Balu Worauf ich nicht verzichten kann: Weekend League Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Joao Victor Hast du ein fußballerisches Vorbild: John Terry Worauf bist du besonders stolz: Auf den Zusammenhalt in der Mannschaft Dieser Person würde ich gerne einen ausgeben: Emma Stone Ligaportal.at: Super Seite Ein absolutes No-Go ist: Cup-Aus in Parschlug Was ganz oben auf meiner To-do-Liste steht: Reisen In der Kabine sitze ich neben: Alexander Adelmann und Patrick Leitner Mein Musikwunsch für die Kabine: Backstreet Boys Der Womanizer in der Mannschaft: Jakob Pinitsch Der Stylingexperte in der Mannschaft: Philipp Vorraber Was ich noch loswerden möchte: Den Torfluch von Peter Frühwirt Photocredit: FC Kindberg-Mürzhofen by: Ligaportal/Roo