Was ist los im Steirerland? Murau zeigt sich entsetzt über Abbruch

Seit zwei Spielsaisonen herrscht coronabedingt Ausnahmezustand im steirischen Amateur-Fußball. Nachdem schon die Spielzeit 19/20 nach dem Herbstdurchgang annulliert wurde, passiert, wie man das seit dem 3. Mai weiß, dasselbe nun auch mit dem Spieljahr 20/21. "Des einen Leid, des anderen Freud" - so gibt es auch diesmal wieder keine Auf- bzw. keine Absteiger. Satte 21 von 27 Stimmberechtigten waren für den Abbruch im Unterhaus. Die Deutlichkeit in der Form kommt doch sehr überraschend.

Die Hauptgründe für den vorzeitigen Schlussstrich waren: Terminprobleme wegen möglichen Clustern, Hälfte der Spiele wäre eine Verzerrung der Meisterschaft, zu kurze Vorbereitung bzw. gesundheitliches Risiko, keine genauen Verordnung bezüglich Umkleide, Gastro und Kantinenbetrieb, finanzielle Aspekt (Zusehereinnahmen, Kantinenbetrieb). Wie gehen die steirischen Vereine mit dieser Entscheidung um bzw. wie sieht man der nahen Zukunft entgegen? Hier an dieser Stelle finden die Steirer-Clubs laufend die Möglichkeit ihre Meinung kundzutun. Wenn auch dein Verein da unbedingt nicht fehlen darf, schicke uns einfach ein Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Wir melden uns bei euch.

Nach einer gefühlten Ewigkeit ist es dem SVU Murau im Juni 2016 gelungen, den Aufstieg in die Oberliga Nord zu bewerkstelligen. Aktuell steht dort bereits die sechste Saison infolge an. In den beiden "Corona-Hinrunden" kann man stark abliefern: 23 Spiele 12 Siege 6 Remis 5 Niederlagen. Was dann unterm Strich aber vergebene Mühe darstellt. Aufgrund massiver Kaderveränderungen wird es für die Truppe von Neo-Trainer Alexander Galler, wohl nicht einfach werden, diese Performance zu wiederholen. Sektionsleiter Werner Palli steht Ligaportal.at Rede und Antwort.

(Ausgelassener Murauer Torjubel. Ein Bild, das es auch in der anstehenden Saison öfters zu sehen gibt?)

Wie stehen Sie zum heiß diskutierten Thema Abbruch vs. Fortführung der Saison?

"Der SVU Murau war geschlossen für eine Weiterführung der Meisterschaft und findet den Abbruch als eine Entscheidung gegen den Fußball. Bereits im Sommer 2020 stand fest, wenn wieder ein Lockdown kommt, dann wird, wenn es möglich ist, nur mehr die Herbstmeisterschaft fertig gespielt und es gibt einen Aufsteiger und keine Absteiger. Das hat jeder Verein gewusst, da braucht der Verband nicht noch einmal fragen! Diese Entscheidung war ein großer Fehler und gegen den Fußball. Dass es möglich ist die Meisterschaft fortzuführen zeigen die Bundesländer Wien, Kärnten, Tirol und Vorarlberg vor! Die Steiermark ist offensichtlich anders!"

Wie sehen die Planungen für die nächsten Wochen/Monate aus? Werden bereits Termine für Testspiele vereinbart?

"Nach dem Abbruch haben wir das Training sofort eingestellt und machen derzeit eine kleine Trainingspause. Am 14.6. beginnt die 6-wöchige Vorbereitungsphase mit insgesamt 8 Testspielen."

Sind nach der langen Pause Probleme im Nachwuchs entstanden? Muss man einige Abgänge von Kindern oder Ehrenamtlichen verzeichnen?

"Mit dem Nachwuchs haben wir weniger Probleme, die Kinder konnten es kaum erwarten wieder zu kicken. Gestern am ersten Tag der Lockerungen gab es schon ein Trainingsspiel zwischen unserer U-14 und der U-12, da waren an die 40 Kids alleine in diesen beiden Altersgruppen am Kicken. Abgänge bei den Kindern und bei den Ehrenamtlichen wegen dem Lockdown sind mir keine bekannt. Da haben wir schon größere Probleme mit den so genannten „alten Spielern“. Die haben sich die letzten 2 Jahre voll ins Zeug gehaut, die Aufbauphase zwei Winter lang von Anfang Jänner weg durchgezogen und zweimal wurde abgebrochen. Bei uns haben vier arrivierte Stammspieler deshalb die Fußballschuhe an den Nagel gehängt, zumal man aus heutiger Sicht nicht weiß, ob die nächste Meisterschaft durchgespielt werden kann? Für sie der optimale Zeitpunkt, dem Verein tut so etwas natürlich weh!"

Fühlt man sich als Verein in dieser schwierigen Phase genügend vom Staat unterstützt oder doch eher allein gelassen?

"Die Unterstützungen vom Staat sind in Ordnung und wurden auch schnell ausgezahlt, finde ich ok."

Wie sind die Erwartungen hinsichtlich der anstehenden Spielzeit?

"Da wir im Team einen Umbruch haben, 6 Stammspieler werden nicht mehr zur Verfügung stehen, können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen, wo wir wirklich stehen. Wir setzen aber auf die Jugend und hoffen, dass wir dort anknüpfen können, wo wir aufgehört haben."

Wie bewältigte man im Vorstand die letzten Wochen/Monate?

"Die letzten Monate waren geprägt von Ungewissheit und ohne Perspektive. Alles was wir organisiert haben (Trainings, Trainingslager, Aufbauspiele etc.) musste abgesagt bzw. umgeplant werden. Die KickerInnen, die Funktionäre, die Fans und auch die Sponsoren mussten bei Laune gehalten werden, das war nicht immer so einfach. Wir hoffen aber trotzdem, dass die Fans wieder ins Stadion kommen und uns die Sponsoren treu bleiben."

Ist man mit dem aktuellen Kader zufrieden oder sind noch Veränderungen geplant?

"Trotz des Abganges von 6 Stammspielern sind wir mit der Kaderplanung zufrieden, wir werden eine gute Mischung aus arrivierten und jungen motivierten Spielern haben. Geplant sind keine Veränderungen mehr, wenn sich der eine oder andere Spieler anbietet, werden wir ihn uns anschauen und dann mit den Trainern entscheiden."

Gibt es im Verein sonstige aktuelle Themen?

"Um den Nachwuchs bei Laune zu halten, werden wir den ganzen Juni über Testspiele bzw. Turniere veranstalten. Weiters werden wir den ganzen Sommer über Nachwuchstrainings für die Murauer Kids anbieten. Nachdem unsere Frauen-Kampfmannschaft hochverdienter Herbstmeister in der Oberliga Nord wurde, dürfen sie in die Landesliga aufsteigen, wir sind schon sehr gespannt, wie sie sich schlagen!"

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo