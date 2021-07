Eine Runde weiter: Der FC Trofaiach steigt gegen den FC Ausseerland auf

Details Samstag, 24. Juli 2021 18:09

In der 1. Runde des Champions-Steirercups empfing der Unterligist FC Ausseerland den Oberligist FC Stadtwerke Trofaiach in der Christof-Industries-Arena Bad Aussee. Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Vereinsgeschichte gab es erwartungsgemäß keine Überraschung. Die Gäste gingen bereits nach einer Minute in Führung und siegten am Ende verdient mit 1:4 - ein Sieg der noch höher hätte ausfallen können.

Trofaiachs Kapitän Michael Faschingbauer erzielte einen Doppelpack

Rund 100 Besucher erwarteten einen heißen Tanz in Bad Aussee und sahen mit der ersten Chance gleich das erste Tor für die Auswärtsmannschaft. Kapitän Manuel Faschingbauer stellte in der 1. Minute auf 0:1. Die Gäste wurden jetzt immer stärker, kombinierten sich immer öfter in den Strafraum der Gastgeber und erspielten noch viele weitere Möglichkeiten im ersten Durchgang. Es dauerte aber bis zur 43. Minute bis es erneut im Kasten klingelte. Wieder war es Faschingbauer, der seinen Bewachern entwischte und seinem Gegenüber Florian Bruckenberger im Kasten der Ausseer keine Chance ließ. Das 0:2 bedeutete auch gleichzeitig den Pausenstand.

Die Partie war bereits nach 45 Minuten zu Gunsten der Gäste entschieden - Trofaiach ließ nach der Führung nichts mehr anbrennen

Auch im zweiten Durchgang bot sich den Zusehern ein ähnliches Bild - Trofaich kombinierte munter drauf los und der FC Ausseerland konnte den Oberligisten kaum bändigen. In Minute 63 wurde Mario Goic vor dem gegnerischen Sechzehner regelwidrig gelegt. Den daraus resultierenden Freistoß verwertete der nach der Halbzeitpause eingewechselte Fabian Heilinger - ab sofort stand es 0:3. In der 70. Minute beförderte Robert Pachner das Leder in die Gefahrenzone der Aussee. Andreas Pehringer wollte klären, er beförderte den Ball aber ins eigene Gehäuse zum 0:4. In der 83. Minute führte Trofaiach-Coach René Lerch einen Tormannwechsel durch - Christoph Seidl machte Platz für den 16jährigen Jannik Vengust. Der Jungspund hatte bei seiner ersten Ballberührung ein wenig Pech und ließ einen langen hohen Ball aus und verhalf so dem FC Ausseerland zum 1:4 Ehrentreffer durch Ingo Temmel. Das war auch der Endstand - der FC Trofaiach steigt ungefährdet in die nächste Cup-Runde auf.

FC AUSSEERLAND - FC STADTWERKE TROFAIACH 1:4 (0:2)

Torfolge: 0:1 und 0:2 (1. und 43. Faschingbauer), 0:3 (63. Heilinger), 0:4 (70. Pehringer ET), 1:4 (83. Temmel)

Bad Aussee; 100; Schweiger - Moitzi - Wutscher

Aufstellungen:

FC Ausseerland: Florian Bruckenberger - Michael Kraft, Alexander Pushkin (58. Pehringer), Manfred Stögner, Wolfgang Marl - Daniel Salatovic (HZ Walace), Christian Gamsjäger, Armin Schupfer (K) (68. Schupfer), Alexander Pomberger - Ingo Temmel, Nikolaus Eder (58. Machherndl)

FC Stadwerke Trofaiach: Christoph Seidl (83. Vengust) - Robert Pachner (72. Magerl), Anton Leitner, Philipp Rabensteiner, Deni Straus, Mario Goic - Eldin Omerovic (55. Stadler), Paul Leitner, Rok Straus, Manuel Faschingbauer (K) (81. Pribeagu), Pascal Lipp (HZ Heilinger)

Stimmen zum Spiel:

René Lerch, Trainer Trofaiach:

"Es war ein souveräner 4:1 Sieg der höher hätte ausfallen können."

Foto: FC Trofaiach/Freisinger

