Derbysieg! ESV Knittelfeld lässt zuhause gegen Obdach nichts anbrennen

Details Samstag, 07. August 2021 08:02

Am 1. Spieltag traf in der Oberliga Nord der ESV Knittelfeld auf den FC Pabst Alko Rb Obdach. Und dabei gelang es den Hausherren verdienterweise eine Derbydreier unter Dach und Fach zu bringen. Die Zirbenländer waren zwar sehr bemüht darum entgegenzuhalten. Aber in Summe betrachtet war es dann doch zu wenig, um anzuschreiben. Man darf gespannt sein wohin die Reise der beiden Mannschaften gehen wird. Während ESV durchaus imstande sein könnte, um den Titel mitzumischen, könnte es für die Obdacher erneut ein Kampf auf Biegen und Brechen werden.

Die Hausherren sind das dominierende Team

Vom Start weg gibt der Gastgeber zu verstehen, dass er es auf der Agenda stehen hat, nach der langen Spielpause, gleich einmal mit einem Dreier anzuschreiben. Mit geradlinigen Angriffsspiel ist man bemüht schnellstmöglich den Weg zum gegnerischen Tor zu finden. Aber mit vereinten Kräften gelingt es der Schwendinger-Truppe vorerst, Schaden abzuwenden. Die 350 Derbybesucher sind dann schon dabei sich mit dem torlosen Halbzeitremis anzufreunden, als es in der 44. Minute doch noch zur Führung für die Eisenbahner kommt. Nach einem Rasswalder-Eckball ist es Michael Wolf der zum 1:0-Pausenstand trifft.

(Knittelfeld-Doppeltorschütze Michael Platzer -2. von rechts- hat allen Grund zum Jubel)

Obdach verbucht lediglich Teilerfolge

Dieser Treffer war für die Susic-Schützlinge freilich zu einem hervorragenden Zeitpunkt gekommen. Auch im zweiten Durchgang ist man klar Herr der Lage. Nach einem Knittelfelder Aluminium-Treffer greifen aber auch die Obdacher wieder aktiv in das Geschehen ein. Thomas Reiter hat auch den Ausgleich vor den Beinen, er kann seine Möglichkeit aber nicht nützen. So sind es dann eben die ESV'ler die wiederum für Zählbares sorgen. Michi Platzer zeigt einmal mehr, dass auf ihn Verlass ist. In der 72. und 79. Minute schnürt der Routinier einen Doppelpack - Spielendstand: 3:0. In der nächsten Runde gastiert ESV Knittelfeld am Freitag, 13. August um 19:00 Uhr in Schladming. Die Obdacher besitzen am Tag darauf mit der Startzeit um 17:00 Uhr das Heimrecht gegen St. Lorenzen/Kn.

(Der Obdacher Rene Grininger und Rene Nahrgang beim Kampf um das Spielgerät)

ESV KNITTELFELD - FC OBDACH 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (44. Wolf), 2:0 (72. Platzer), 3:0 (79. Platzer)

Stimme zum Spiel:

Siegfried Richter, Sektionsleiter Obdach:

"Für unsere junge Truppe war diesmal nur wenig zu holen. Schade um die vergebene Chance, denn mit dem 1:1 wären möglicherweise noch einmal zusätzliche Kräfte freigeworden."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

