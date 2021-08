Alles abverlangt: Schladming gelingt es in Irdning voll anzuschreiben

Details Samstag, 07. August 2021 08:46

Am 1. Spieltag traf in der Oberliga Nord der ATV Gabriel Irdning auf den FC WM-Estriche Schladming. Und dabei wurde den Zusehern eine abwechslungsreiche Partie, bei der sich die Vorreiterrolle abwechselte, geboten. Vorerst waren es die Irdninger, die das Zepter in der Hand hatten. Mit nur mehr zehn Spielern gab man das Spiel dann aber aus der Hand. Die Schladminger verstanden es den numerischen Vorteil zu nützen und fuhren schlussendlich drei Auswärts-Derbypunkte ein.

Kevin Plank trifft für Irdning

Vom ersten Moment an ist das Derby hartumkämpft bzw. schenkt man einander überhaupt nichts. Wenngleich man in der Startphase beiderseits, nach der langen Spielpause, einmal darum bemüht ist, strukturiert Fußball zu spielen. Das gelingt vorerst den Irdningern, mit einem geradlinigen Angriffsspiel, wesentlich besser. In der 22. Minute kann man sich für die Bemühungen auch belohnen. Nach Mayrhofer-Assist ist es Kevin Plank, der für das 1:0 Sorge trägt. Die Führung geht zu diesem Zeitpunkt vollauf in Ordnung. Die Burgsteiner-Truppe ist zwar bemüht in das Spiel zu finden. Aber irgendwie gelingt es in der ersten Hälfte nicht, den stotterten Motor ins Laufen zu bringen - Halbzeitstand: 1:0.

(Irdning-Trainer Karl Dusvald hat gegen seinen ehemaligen Verein knapp das Nachsehen)

Schladming übernimmt das Kommando

Im zweiten Durchgang kommen die 410 Derbybesucher dann voll auf ihre Kosten. Was daran liegt, dass nun auch die Planaistädter aktiv in das Geschehen eingreifen. Ab der 54. Minute agiert man nach dem Schweiger-Ausschluss in Überzahl. Das wissen die Schladminger dann auch entsprechend zu nützen. Nun sind es die Dusvald-Schützlinge, die mehr und mehr ins Hintertreffen geraten. Innerhalb von nur neun Minuten stellt Schladming die Partie völlig auf den Kopf. Weikl (72.), Auer mit einem Strafstoß (76.) und Schwarz mit einem Fernschuss (81.) sorgen für eine 1:3-Gästeführung. Schmid verkürzt in der 87. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss zwar noch auf 2:3, dabei sollte es letztlich aber bleiben. In der nächsten Runde gastiert Irdning am Freitag, 13. August um 18:00 Uhr in Bad Mitterndorf. Schladming dann um 19:00 Uhr das Heimrecht gegen ESV Knittelfeld.

ATV IRDNING - FC SCHLADMING 2:3 (1:0)

Torfolge: 1:0 (22. Plank), 1:1 (72. Weikl), 1:2 (76. Auer/Elfer), 1:3 (81. Schwarz), 2:3 (87. Schmid)

Gelb/Rote Karte: Schweiger (54. Irdning)

Stimme zum Spiel:

Stefan Eckel, Funktionär Schladming:

"Wir waren etwas überrascht von der Irdninger Spielstärke. Mit dem Platzverweis ist es uns dann aber gelungen im Spiel Fuß zu fassen. Der Derbysieg geht letztlich in Ordnung."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

