Unter Räder gekommen: Starke Vorstellung der KSV Am. in St. Lorenzen/K.

Details Sonntag, 08. August 2021 08:25

Die Kapfenberger SV Amateure kamen am ersten Spieltag in der Oberliga Nord zu einem 5:1-Sieg gegen den SV St. Lorenzen/Kn. Anfangs hatte es den Anschein der Gastgeber könnte den spielstarken Gästen Parole bieten. Aber auch einen Rückstand steckten die Mürztaler locker weg. Schlussendlich kam es zu einem sehr deutlichen 5:1-Auswärtssieg.

Die "Jungfalken" agierten zielbewusst

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. KSV Amateure musste den Treffer von Siegfried Galun zum 1:0 hinnehmen (26.). St. Lorenzen bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als den Gästen durch Antonio Sokcevic bereits der Ausgleich gelang (32.). KSV Amateure stellte mit dem 1:2 in der 36. Minute die Weichen auf Sieg - Torschütze: Dario Sekic. Noch in der ersten Hälfte erhöhte die Petrovic-Truppe durch Sokcevic auf 1:3 (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

(Die KSV Amateure starteten mit dem 5:1-Sieg in St. Lorenzen/K. perfekt in die neue Spielzeit)

Für die Hausherre gab es nichts zu holen

Diese Zweitoreführung gaben die jungen Kapfenberger dann in weiterer Folge wenig überraschend nicht mehr aus der Hand. Die Grassl-Schützlinge waren zwar bemüht etwas Konstruktives auf die Beine zu stellen. Es reichte aber nur zu Teilerfolgen. Wesentlich effizienter war da schon das Auftreten der Gästen, die in der Schlussphase noch zwei Treffer draufpackten. David Heindl (80.) und Marco Holzer (85.) trugen letztlich Sorge für einen sehr deutlichen 5:1-Auswärtserfolg. Was dieses Resultat wirklich wert ist wird sich in den nächsten Wochen herausstellen.

Stimme zum Spiel:

Rudolf Hollmann, Funktionär St. Lorenzen/Kn.

"Wir haben uns durch billige Eigenfehler um die Früchte unserer Arbeit gebracht. So haben wir es zuwege gebracht eine 1:0-Führung leichtfertig aus den Händen zu geben."

Oberliga Nord: SV St. Lorenzen/Kn. – Kapfenberger SV Amateure, 1:5 (1:3)

26 Siegfried Galun 1:0

32 Antonio Luci Sokcevic 1:1

36 Dario Sekic 1:2

44 Antonio Luci Sokcevic 1:3

80 David Heindl 1:4

85 Marco Holzer 1:5

Photocredit: privat

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!