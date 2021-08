Rassiges Derby - viele Chancen - gerechtes Unentschieden!

Details Sonntag, 15. August 2021 22:15

Am 2. Spieltag in der Oberliga Nord traf der SV ET König Unzmarkt-Frauenburg auf den SVU Murau. Bei der Startrunde blieben beide Mannschaften sieglos. Demnach hatte man bei diesem Derby, beiderseits die Fühler in Richtung Sieg ausgestreckt.

Alle vier Tore fallen in der ersten Hälfte

Das Spiel beginnt gleich mit einer Riesenmöglichkeit für den SVU Murau, Angriff über die Seite, Hebenstreit ist auf und davon, Stanglpass flach zur Mitte, am kurzen Fünfer macht Daniel Miedl alles richtig und schießt flach ins kurze Eck, der Torschrei bleibt den Murauern im Halse stecken, auf einmal ist Unzmarkt`s Schlussmann Wieland mit unglaublichem Reflex mit der Hand unten und kann ein vermeintliches Tor verhindern.

Es geht hin und her, in der 10. Minute, ein harmloser Angriff der Heimischen mit Flachpass in die Mitte, Zweikampf um den Ball, ein Unzmarkter fällt und der Schiri zeigt auf Foulfreistoß von der 20 m Marke, eine glatte Fehlentscheidung. Ein Unzmarkter läuft an und schießt den Ball in Richtung langes Eck, dabei schießt er Toni Sekic an der Hüfte an und von dort springt der Ball ins kurze Eck zur 1:0 Führung - ein glücklicher Treffer. In der 14. Minute spielen die Murauer wiederum einen Angriff über die Seite, Hebenstreit mit dem Stanglpass auf Daniel Miedl und diesmal hat der Unzmarkter Schlussmann keine Chance - 1:1. Mit dem nächsten Angriff haben die Murauer den Führungstreffer am Fuß, Hebenstreit zieht auf und davon, überspielt den Unzmarkter Schlussmann und aus spitzem Winkel schiebt er den Ball in Richtung Tor und kurz vor der Linie kann ein Unzmarkter Verteidiger den Ball noch wegschlagen. In der 20. Minute wird der Murauer Hebenstreit auf 20 m klar gefoult, der Schiri lässt unverständlicherweise weiterspielen, wegen Kritik erhält Hebenstreit daraufhin die gelbe Karte. Gleich danach die nächste Möglichkeit für Murau nach einem Fehler des heimischen Torhüters, auf einmal ist das Tor leer und der Schlussmann am Sechzehner, Hebenstreit probiert es mit einem Heber, doch bringt er den Ball nicht über einen Unzmarkter Verteidiger drüber. Die Matchuhr zeigt auf die 31. Minute, Angriff der Unzmarkter über die Seite mit Flanke zur Mitte, dort wird Julian Ruttnig am Fünfer sträflich alleine gelassen und kann seelenruhig einen wuchtigen Kopfball in Richtung Füße des Murauer Schlussmanns Nico Tockner anbringen, der hat keine Zeit mehr zu reagieren, vom Fuß kollert der Ball mit einem großem Drall über die Linie zur 2:1 Führung. Der Ausgleich lässt aber nicht lange auf sich warten, nur 7 Minuten danach ist es wieder Daniel Miedl, der nach einer Flanke von Simon Mürzl zum 2:2 trifft und mit diesem Spielstand geht es in die Halbzeitpause.

(Der Unzmarkter David Jesche ist dabei Markus Hebenstreit abzuhängen)

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Mit vielen Tormöglichkeiten hüben wie drüben geht es in der 2. Hälfte weiter. Zuerst der Murauer Hebenstreit knapp daneben, dann Unzmarkt nach einem Gestocher vom Elfer drüber und wiederum Unzmarkt mit einem guten Schuss vom 20 er, Murau-Goalie Tockner dreht den Ball über die Querlatte. Zwischen der 65. und 68. Minute hätten die Murauer das Spiel klar machen können, zuerst ein super Angriff über die Seite, Daniel Miedl legt auf Fabian Seichter am Sechzehner auf, der schiebt den Ball entgegen die Laufrichtung des Unzmarkter Schlussmanns in Richtung kurze Stange, dort kann ein Verteidiger im Hineinrutschen in höchster Not retten. Dann attackieren die Murauer die Unzmarkter früh, Fehler vom Schlussmann, das Tor ist leer, der Murauer Sperl schiebt den Ball in Richtung Tor, ein Unzmarkter kann den Ball gerade noch ein wenig rasieren und die Kugel rollt 10 cm an der kurzen Stange vorbei. Aus dem Corner heraus ergibt sich die nächste Großchance für Murau, diesmal springt Andreas Esterl am Fünfer am höchsten, doch bringt er den Ball nicht im Tor unter, die Kugel geht knapp drüber. In der 80. Minute läuft Daniel Miedl alleine auf Torhüter Wieland zu, er schießt aus 20 m flach ins lange Eck, doch trifft er es um einen halben Meter nicht. Die letzte Möglichkeit hatten aber die Heimischen in der 85. Minute vom Elfer nach einer Flanke, der Stürmer nimmt den Ball volley und knallt ihn über das Tor.

(Toni Sekic markierte das 1:0, hier wird er vom Murauer Simon Mürzl verfolgt)

Textquelle: SVU Murau

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

