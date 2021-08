Leermeldung: Trofaiach weht bei den KSV Am. ein rauer Wind entgegen

Details Montag, 16. August 2021 12:59

Am 2. Spieltag trafen in der Oberliga Nord die KSV Amateure auf den FC Stadtwerke Trofaiach. Und dabei gelingt es den jungen KSV'lern erneut eine starke Performance abzuliefern. Mit dem Punktemaximum bzw. mit 10:3-Toren ist man völlig zurecht an der Tabellenspitze zu finden. Sollte es den Müztalern gelingen, diese Spielfreudigkeit beizubehalten, wird wohl noch so mancher Gegner sein blaues Wunder erleben. Für Trofaiach gilt es diesen Fehlstart abzuhaken. Am nächsten Spieltag kommt Obdach, da hat man vor, voll anzuschreiben.

Die KSV'ler überrumpeln den Gegner

Während die "Jungfalken" den Saisonstart mit einem 5:1-Sieg in St. Lorenzen äußert erfolgreich gestalten können, war das für Trofaiach, nach der Absage bei Kindberg-Mürzhofen, die erste Begegnung in der neuen Spielzeit. Zu Beginn ist man beiderseits einmal damit beschäftigt, die Stärken und Schwächen des Gegenübers auszuloten. Nach einer gespielten Viertelstunde ist es Lipp, der eine tolle Chance der Gäste ungenützt lässt. Mit Fortdauer der Partie gelingt es aber auch der Petrovic-Truppe, sich formatfüllend ins Bild zu stellen. Und das in eindrucksvoller Art und Weise. Bringt man doch innerhalb von nur acht Minuten das Leder dreimal im Trofaiacher Tor unter. Den Anfang macht Hassler, der in der 33. Minute das 1:0 markiert. 35. Minute: Staber antizipiert am schnellsten und stellt auf 2:0. 41. Minute: Sekic erweist sich als verlässlicher Freistoßschütze - 3:0. Damit schwimmen die Felle für die Gäste davon. Daran ändert auch das Leitner-Kopfballtor in der 45. Minute nicht wirklich viel daran - Halbzeitstand: 3:1.

(Mit zwei Siegen ist Trainer Vlado Petrovic mit den KSV Amateuren erfolgreich in die Saison gestartet)

Trofaiacher Bemühungen bleiben unbelohnt

Wenn man den Trofaiachern eines nicht absprechen kann, dann ist es die unentwegte Einsatzbereitschaft. 47. Minute: Pascal Lipp steht dabei einmal mehr im Mittelpunkt des Geschehens. Dieses 3:2 ermutigt die Lerch-Schützlinge zusehends. Mit vereinten Kräften agiert man zielorientiert nach vorne. Aber das wirklich dicke Ding sollte ausbleiben bzw. schaffen es die jungen Kapfenberger die Begegnung wieder zu kontrollieren. In der 71. Minute kommt es dann zum vorentscheidenden vierten KSV-Tor. Dario Sekic ist nach einem Querlattenknaller mit dem Nachschuss, der das 4:2 einbringt, zur Stelle. Was den Trofaiacher dann in weiterer Folge den Zahn zieht. Als Draufgabe kommt es in der Schlussminute noch zu einem weiteren Tor. Marco Holzer, der nach einer Stunde eingewechselt wird, zeichnet für den 5:2-Spielendstand verantwortlich.

KSV AMATEURE - FC TROFAIACH 5:2 (3:1)

Torfolge: 1: 0 (33. Hassler), 2:0 (35. Staber), 3:0 (41. Sekic), 3:1 (45. Leitner), 3:2 (47. Lipp), 4:2 (71. Sekic), 5:2 (90. Holzer)

Stimme zum Spiel:

Christian Gruber, Obmann Trofaiach:

"Für uns war das, gegen einen sehr spiel und lauffreudigen Gegner, eine erste Standortbestimmung. Es sind uns dabei doch auch viele Eigenfehler passiert. Die sich die Kapfenberger dann mit einem schnellen Umschaltspiel oftmals zum Nutzen machen konnten."

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!