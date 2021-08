Gipfeltreffen: Judenburg schockt die KSV Amateure in der Schlussminute

Details Samstag, 21. August 2021 07:00

Die KSV Amateure hatten am Freitag gegen den FC Judenburg mit 2:3 das Nachsehen und kassierten damit die erste Saisonniederlage. Dabei war zumindest dieser eine Zähler zum Greifen nahe. Aber in der Schlussminute traf die Gäste das Damoklesschwert bzw. konnten die Murtaler mit dem Ritzmaier-Treffer den nächsten Saisonsieg unter Dach und Fach bringen.

Judenburg geht in Führung

Beide Mannschaften legen mit zwei Auftaktssiegen einen perfekten Saisonstart hin. Demzufolge prallen da zwei Teams aufeinander, die man durchaus sehr weit vorne in der Tabelle erwarten darf. Die Spielanlage ist eine ähnliche, demnach kommt es in der ersten Hälfte auch oftmals dazu, dass man sich neutralisiert. Hinzu kommt, dass man in der Defensive einen starken Job verrichtet. Demnach gibt es vorerst weder für die Schöggl-Truppe noch für die "Jungfalken" ein Durchkommen. So ist man auch eingestellt darauf, dass es torlos in die Pause geht. Aber da wurde die Rechnung ohne Kevin Klicnik gemacht, der in der 42. Minute die Torlosigkeit durchbricht und den Gastgeber mit 1:0 in Führung bringt.

Hassler-Doppelpack reicht Gästen nicht

Auch der zweite Durchgang geht dann sehr flott vonstatten. Mit dem Unterschied, dass es nun gleich zu vier weiteren Toren kommt. Den Anfang machen die Petrovic-Schützlinge, die mit einem Doppelschlag das Spiel auf den Kopf stellen. Luca Hassler ist es, der in der 56. und 60. Minute in des Gegners Tor trifft - neuer Spielstand: 1:2. Jetzt war eine Reaktion des Gastgebers gefragt, will man zu guter Letzt nicht punktelos dastehen. Die sollte nicht lange auf sich warten lassen. Markus Zmugg trifft in der 78. Minute per Kopf zum 2:2-Ausgleich in die Maschen. Damit scheinen die KSV Amateure zumindest einen Punkt eingetütet zu haben. Dem war aber nicht so, denn in der 90. Minute erzielt einmal mehr Ritzmaier den Judenburger Siegestreffer - Spielendstand: 3:2.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Wölfler, Funktionär Judenburg:

"Es war das erwartet schwere Schlagerspiel, das auf Augenhöhe verlaufen ist. Mit dem Siegestreffer in der Schlussminute hatten wir das Momentum glücklicherweise auf unserer Seite."

Oberliga Nord: FC Judenburg – Kapfenberger SV Amateure, 3:2 (1:0)

42 Kevin Klicnik 1:0

56 Luca Hassler 1:1

60 Luca Hassler 1:2

78 Markus Zmugg 2:2

90 Christian Ritzmaier 3:2

