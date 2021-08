Heimstärke: ESV Knittelfeld tütet gegen Bad Mitterndorf drei Punkte ein

Details Samstag, 21. August 2021 07:00

Der ESV Knittelfeld fügte dem ASV Bad Mitterndorf am Freitag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 2:0. Das war ein Arbeitssieg der Eisenbahner, die nun nach drei Spielen bei sechs Punkten halten. Aber in Summe betrachtet gab es nichts zu rütteln am Heimsieg. Die Bad Mitterndorfer werden die erste Saisonpleite wegzustecken wissen. Schon am nächsten Spieltag könnte alles wieder ganz anders laufen.

Kein Treffer in der ersten Hälfte

In der Startphase sind es die Salzkammerguter, die den gefährlicheren Eindruck hinterlassen. Aber Keeper Kautschitz zeigt Absichten, an diesem Nachmittag die Null halten zu wollen. Erst nach und nach finden dann auch die Eisenbahner besser ins Spiel. Mit Torhüter Wöhri verfügen aber auch die Gäste über einen verlässlichen Schlussmann. Die Hausherren geben nun deutlich die Schlagzahl vor. Bad Mitterndorf ist in der zweiten Hälfte des ersten Abschnitts zumeist zum Reagieren verurteilt. Aber mit vereinten Kräften schaffen es die Ziller-Schützlinge sich schadlos zu halten. Die beiden Torleute sind vorerst Garant dafür, dass es mit dem 0:0 in die Halbzeitpause geht.

Knittelfeld sorgt für klare Fronten

Auch der zweite Durchgang geht dann über weite Strecken ausgeglichen über die Bühne. Man schenkt einander nichts. Ein Treffer scheint jederzeit da wie dort möglich zu sein. Nach einer gespielten Stunde zappelt das Leder dann erstmalig im Netz. Michael Neuper trifft dabei unglücklich ins eigene Tor - neuer Spielstand: 1:0. Jetzt war eine Reaktion von Bad Mitterndorf nötig, will man nicht punktelos die Heimreise antreten müssen. Aber die Knittelfelder sind es, die in der 65. Minute nachsetzen können. Dejan Nikolic trifft zum 2:0. Diesen Zweitorevorsprung bringt der Gastgeber dann ohne größere Probleme über die noch verbleibende Spielzeit.

Stimme zum Spiel:

Ljubo Susic, Trainer ESV Knittelfeld

"Das war kein einfaches Spiel gegen einen sehr engagierten Gegner. So ab der 20. Minute ist es uns gelungen das Spiel zu bestimmen. Letztlich geht der Sieg dann schon in Ordnung. Was dann die richtige Antwort war auf die unnötige Niederlage in Schladming in der Vorwoche."

Oberliga Nord: ESV Knittelfeld – ASV Bad Mitterndorf, 2:0 (0:0)

60 Eigentor durch Michael Neuper 1:0

65 Dejan Nikolic 2:0

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!