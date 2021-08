Nicht programmgemäß: Trofaiach steht zuhause gegen Obdach punktelos da

Details Sonntag, 22. August 2021 04:25

Der FC Trofaiach hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 1:2-Niederlage gegen den FC Obdach lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Dabei gab es Torgelegenheiten am laufenden Band. Aber derzeit ist das Manko der Trofaiacher eben der Abschluss. Es fehlt ein Knipser vom Format eines verletzten Mario Sacer. Cool und abgebrüht war das Auftreten der Obdacher, die die Gunst der Stunde nützten und den Dreier am heißen Trofaiacher Boden sicherstellten.

Die Obdacher agieren sehr abgeklärt

Mit dieser doch überraschenden Heimpleite hat der Trofaiacher Fehlstart Hand und Fuß. Denn schon bei den KSV Amateuren kassiert man zuvor eine 2:5-Niederlage. Die Partie bei Kindberg-Mürzhofen wird am 31. August nachgetragen. Nachdem die Zirbenländer die ersten brenzligen Situation unbeschadet überstehen, gelingt es auch selber Akzente zu setzen. In der 13. Minute kommt es zum 0:1. Routinier Denis Talic ist zur Stelle und bringt die Gäste mit 0:1 voran. Der Lerch-Truppe gelingt beinahe postwendend der Ausgleich. Aber der stramme Schuss von Heilinger klatscht an die Querlatte. Wesentlich effizienter ist da das Auftreten der Obdacher. 30. Minute: Wieder ist es der 32-jährige Slowene, der für die Gäste zum 0:2 trifft. In der 44. Minute dann ein Hoffnungsschimmer für den Gastgeber, der durch Pascal Lipp auf 1:2 verkürzen kann.

(Denis Talic machte den Unterschied aus. Er traf in Trofaiach zweimal für die Obdacher)

Trofaiach lässt beste Chancen ungenützt

Auch im zweiten Durchgang suchen die Trofaiacher ihr Heil in der Offensive. Aber trotz hervorragender Möglichkeiten, der erlösende Ausgleich will nicht fallen. Gleich nach Wiederbeginn brennt der Hut im Strafraum der Schwendinger-Schützlinge. Aber mit vereinten Kräften gelingt es Schaden abzuwenden. Aber auch die Unfähigkeit des Gastgebers vor des Gegners Tor spielt eine große Rolle, dass Obdach den knappen Vorsprung behaupten kann. Je länger die Begegnung dann dauert umso besser stellen sich die Gäste auf die schon monoton vorgetragenen Angriffsbemühungen des FCT ein. In der unmittelbaren Schlussphase kommt es beinahe noch zum 1:3. Eben weil die Heimischen alles nach vorne werfen. Aber vergeblich, Obdach schafft es mit einem 2:1-Sieg drei Zähler zu verbuchen.

Stimme zum Spiel:

Siegfried Richter, Sektionsleiter Obdach:

"Unverhofft kommt oft. In Trofaiach hängen die Trauben sehr hoch. Umso erfreulicher ist es, dass es geklappt hat, dort die volle Punkteanzahl zu verbuchen."

Oberliga Nord: FC Trofaiach – FC Pabst Alko Rb Obdach, 1:2 (1:2)

13 Denis Talic 0:1

30 Denis Talic 0:2

44 Pascal Lipp 1:2

