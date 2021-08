Wie am Schnürchen: Schladming brettert auch über St. Lorenzen drüber

Details Sonntag, 22. August 2021 07:00

Der SV St. Lorenzen/Kn. setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 2:7 gegen den FC WM-Estriche Schladming die dritte Niederlage. Damit hält der Gastgeber weiter bei null Punkten und das bei 3:14-Toren. In die andere Richtung schlägt das Pendel bei den Schladmingern aus. Denn mit dem Punktemaximum und 15:7-Toren ist man an der Tabellenspitze zu finden.

Die Hausherren finden einen schweren Stand vor

Das Spiel war noch keine Minute alt schon klingelt es im Kasten der Grassl-Truppe. Adrian Wass ist es, der es besonders eilig hat. Was dann für den ohnehin verunsicherten Platzherrn alles andere, nur nicht optimal ist. In der 17. Minute ist es auf das Neue Adrian Wass, der einen zur Mitte gespielten Ball trocken zum 0:2 einnetzt. Erst danach nimmt auch der Gastgeber verstärkt teil an diesem Spiel. Aber einfach hat es St. Lorenzen nicht, eben weil es die Planaistädter immer wieder bestens verstehen, sich in der Offensive gefährlich in Szene zu setzen. Aber in der 39. Minute klappt das dann doch mit einem Tor. Ardian Jasari fackelt nicht lange, aus der Distanz trifft er zum 1:2-Halbzeitstand in die Maschen.

(Trainer Herwig Burgsteiner befindet sich mit den Schladmingern, wie die Ergebnisse zeigen, auf dem richtigen Weg)

Schladming hat viel Spaß beim kicken

Im zweiten Durchgang spielen die Burgsteiner-Schützlinge die Heimischen dann regelrecht an die Wand. Mit 1:5 endet die zweite Spielhälfte, was alles aussagt über die nun gegebenen Kräfteverhältnisse. Daniel Krammel ist mit einem Doppelschlag zur Stelle (48., 60.) und erhöht damit auf 1:4. Beidemale antizipert der Torschütze schneller als seine Gegenspieler. Dieser Vorteil bringt ihm dann auch die Möglichkeit einzunetzen. Thomas Maier verkürzt dann mit einem präzisen Fernschuss auf 2:4 (62.). Was die Schladminger aber in keinster Weise aus der Bahn wirft. Ganz im Gegenteil, es kommt noch zu drei weiteren Toren. Nach einem jeweils sehenswerten Kombinationsspiel treffen Christoph Schwarz (65.), Thomas Weikl (71.) und Simon Petscharnig (76.) noch ins Schwarze. Eindruckvoller Spielendstand 2:7.

(Torschützen unter sich: Der Schladminger Daniel Krammel beim Infight mit Thomas Maier)

Stimme zum Spiel:

Rudolf Hollmann, Funktionär St. Lorenzen/K.:

" Gegen einen übermächtigen Gegner war für uns nichts zu holen. Obwohl bei diesmal gegenüber den letzten Spielen eine Leistungssteigerung erkennbar war. Aber gegen das druckvolle Angriffsspiel der Schladminger war einfach kein Kraut gewachsen."

Oberliga Nord: SV St. Lorenzen/Kn. – FC WM-Estriche Schladming, 2:7 (1:2)

1 Adrian Wass 0:1

17 Adrian Wass 0:2

39 Ardian Jasari 1:2

48 Daniel Krammel 1:3

60 Daniel Krammel 1:4

62 Thomas Maier 2:4

65 Christoph Schwarz 2:5

71 Thomas Weikl 2:6

76 Simon Petscharnig 2:7

