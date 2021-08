Erster Dreier: Die Murauer lassen gegen Kindberg-Mürzhofen nichts anbrennen

Details Sonntag, 22. August 2021 19:32

Am 3. Spieltag traf der SVU Murau auf den FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen. Dabei gelang es den Galler-Schützlingen die ersten drei Punkte zu erobern. Des einen Freud des anderen Leid. Die Mürztaler mit Coach Rene Pitter halten auch nach zwei Spielen immer noch bei null Zählern.

Der erste Abschnitt verläuft ausgeglichen

In den Anfangsminuten dominierten die Gäste und die erste Tormöglichkeit hatten sie bereits in der 2. Minute, doch der Kindberger-Stürmer verstolperte im Strafraum. In der 6. Minute kamen die Gäste erneut gefährlich vor das Murauer Tor, einen satten Schuss von Peter Frühwirth konnte Murau Goalie Nico Tockner sicher entschärfen. Nach 13 Minuten kamen die Murauer erstmals gefährlich vor das Kinderberger Tor, Flanke von der Seite, Kopfball von Daniel Miedl an die Querlatte, der Nachschuss ging drüber, der Schiri entschied auf Abseits. Nun kamen die Heimischen besser ins Spiel, nach 25 Minuten spielten sie einen Angriff über die Seite über mehrere Anspielstationen, Pass von Berger auf Hebenstreit, der ging in den Strafraum hinein und seine Maßflanke verwertete Simon Mürzl wuchtig mit dem Kopf zur 1:0 Führung. In der 32. Minute machte die Gästeabwehr einen Fehler, plötzlich war Markus Hebenstreit auf 10 m am langen Eck am Ball, doch der Kindberger Schlussmann Sascha Stradner konnte einen weiteren Torerfolg verhindern. Kurz vor der Halbzeitpause kamen die Kindberger noch einmal gefährlich vor das Murauer Tor, Szabolcs Potharn mit einem gefährlichen Fernschuss aus 25 m, der um ein paar Zentimeter am Kreuzeck vorbei ging und dann war Halbzeitpause.

(David Lindner zeichnete für den den dritten Murauer Treffer in der 93. Minute verantwortlich)

Jetzt legen die Murauer eine Schippe drauf

Im zweiten Spielabschnitt wurde beiderseits um jeden Zentimeter gefightet bis zum Umfallen, gleich nach Wiederbeginn ging ein gefährlicher Schuss eines Kindbergers knapp am Murauer Tor vorbei, doch damit war es mit der Gefährlichkeit der Gäste bereits vorbei. Sie hatten zwar mehr Spielanteile, spielten auch gefällig, doch am Murauer Strafraum war Schluss und die Konter der Murauer waren stets gefährlich und davon gab einige. In der 53. Minute spielten die Murauer einen super Angriff über die Seite, doch der Stanglpass war etwas zu ungenau, sodass die Gäste klären konnten. 10 Minuten danach erneut ein schneller Angriff der Murauer über Hebenstreit mit perfektem Stanglpass zur Mitte auf Daniel Miedl, der vollstreckte sicher zur 2:0 Führung. Zwei Minuten danach die nächste gute Möglichkeit der Murauer aus einem Freistoß aus 25 m, Markus Hebenstreit zirkelte den Ball gefährlich in Richtung Gästetor, doch ein Kindberger Verteidiger konnte den Ball ein wenig ablenken, sodass dieser über die Querlatte ging. Fünf Minuten danach, der nächste super Angriff der Heimischen über Berger mit Maßflanke auf Daniel Miedl, dessen Kopfball ging um Zentimeter über die Querlatte. Gleich danach tauchte Markus Hebenstreit alleine vor dem Gästetor auf, er verstolperte ein wenig und somit konnte die Gäste mit vereinten Kräften einen weiteren Murauer Treffer verhindern. In der 85. Minute, die nächste gute Möglichkeit der Murauer, diesmal spielte Max Wurzer für Daniel Miedl in den Rückraum auf, dessen platzierten Schuss aus 15 m konnte der Kinderberger Schlussmann abwehren. Die Matchuhr zeigte bereits auf die 90. Minute, da spielten die Murauer einen Konter über Josh Tomsits, der sein Debut in der ersten Kampfmannschaft feierte, mit Stanglpass zur Mitte, Daniel Miedl rutschte nur um Millimeter daneben. In der Nachspielzeit war abermals Josh Tomsitz auf und davon und konnte nur mehr gefoult werden, der Kindberger Patrick Leitner sah dafür wegen Torraub’s die rote Karte. Es gab Freistoß für Murau von der Seite auf 25 m. David Lindner zirkelte den Ball in Richtung KIndberger Tor, der Ball streifte die Mauer und wurde unhaltbar ins andere Eck zum vielumjubelten 3:0 Siegtreffer abgelenkt.

Der Matchball wurde von Herbert Bacher, VHB Versicherungs GmbH Murau, gesponsert.

Textquelle: SVU Murau

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

