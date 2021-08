Sigi Rasswalder: Der Verabschiedung folgt der Härtetest gegen Ex-Kollegen

Details Mittwoch, 25. August 2021 15:52

Der 34-jährige Großlobminger Siegfried Rasswalder, der für den TSV Prolactal Hartberg in der Regionalliga, 2. Liga und Bundesliga 214 Spiele bestritten hat, wird eineinhalb Jahre nach seinem Ende im Profi-Fußball nun offizell verabschiedet. Der Festakt geht am kommenden Samstag beim Heimspiel gegen Red Bull Salzburg über die Bühne.

Nach fünf Profistationen kickt er nun in der Oberliga

"Wer wenn nicht er", hat sich diese tolle Kulisse verdient, so Pressesprecher Roland Puchas, der mit einem regen Zuseherinteresse rechnet. Karten für Sitz- und Stehplätze sind an den Vorverkaufsstellen und online zu erwerben. Ankick in der Profertil Arena ist am Samstag, 28. August um 17:00 Uhr. Wie gut "Rassi" noch im Saft steht, davon kann sich die Truppe von Trainer Kurt Russ am Dienstag, 31. August ein Bild machen. Die Länderspielpause nützt der Bundesligist zu einem Testspiel beim ESV Knittelfeld. Um 18:30 Uhr erfolgt im Sportzentrum der Anpfiff. Siegfried Rasswalder wird seine Karriere wohl beim Oberligisten ausklingen lassen. Seine erfolgreiche Laufbahn startet er in Lobmingtal. Dann geht es über DSV Leoben, LASK, Horn und Austria Klagenfurt in die Oststeiermark nach Hartberg. Er war auch mit dabei, als das U20-National-Team, unter anderen mit Junuzovic, Prödl und Kavlak, bei der WM im Jahre 2007 in Kanada überraschend Vierter wird.

(Nach 214 Pflichtspielen in Hartberg lässt Sigi Rasswalder seine Karriere nun beim ESV Knittelfeld in der Oberliga Nord ausklingen)

Dienstag, 31. August, 18:30 Uhr

ESV KNITTELFELD - TSV HARTBERG

