Unerwartet: Seriensieger Schladming schaut gegen Trofaiach durch die Finger

Details Samstag, 28. August 2021 05:45

Der FC Trofaiach holt den ersten Saisonsieg gegen den FC WM-Estriche Schladming durch einen 2:1-Erfolg. Damit war im Vorfeld des Spiels wahrlich nicht zu rechnen. Aber die Teams in der Liga liegen leistungsbezogen knapp nebeneinder. Demzufolge wird es auch desöfteren zu einer Überraschung wie dieser kommen. Aber man kann es drehen und wenden wie man mag. Die Schladminger werden es bewerkstelligen eine tragende Rolle im Titelkampf zu spielen.

Sebastian Auer trifft für Schladming

Drei Spiele - drei Siege bei 15:7-Toren. Die Schladminger haben bislang alles in Grund und Boden geschossen. Umso überraschender kommt diese Heimpleite gegen Trofaiacher, die nach zwei Partien immer noch bei null Punkten halten. Das Spiel beginnt dann auch so, wie man es erwarten durfte. Die Planaistädter haben das Zepter in der Hand. Mit viel Weitblick ist man darum bemüht, gegen einen konsequent agierenden Gegner zu einem Torerfolg zu kommen. Eine halbe Stunde lang gelingt es der Lerch-Truppe nichts zuzulassen. Dann aber kommt es aus einer Standart zum 1:0. Nach einem Eckall ist es Sebastian Auer, der den Gastgeber in der 31. Minute in Führung köpfelt. Dann muss noch einmal Keeper Krenn eingreifen um den Ausgleich zu verhindern - Halbzeitstand: 1:0.

(Der Bann ist gebrochen: Beim Leader in Schladming holt Trainer Rene Lerch mit Trofaiach die ersten Punkte)

Trofaiach dreht das Spiel noch um

Im zweiten Durchgang besinnen sich die ersatzgeschwächten Gäste dann auf ihre Stärken. Mit einer breiten Brust dauert es nicht lange, bis man das Spiel völlig auf den Kopf stellt. 47. Minute: Die Burgsteiner-Schützlinge sind gedanklich wohl noch in der Kabine. Der Kroate Mario Rasic nützt die Gunst der Stunde und markiert den 1:1-Ausgleich. Kaum haben die Schladminger realisiert was passiert ist, schon steht es 1:2. Diesmal ist es der 21-jährige Eldin Omerovic, der das Spielgerät in der 52. Minute in des Gegners Tor versenkt. An sich stellt ein Rückstand für den FCS kein allzu großes Problem dar. Diesmal aber ist doch vieles anders bzw. erweisen sich die Trofaiacher als hartnäckiger Spielpartner. So kommt es letztlich auch, dass die Gäste mit drei Punkten die Heimreise antreten können.

Stimme zum Spiel:

Christian Gruber, Obmann Trofaiach:

"Mit einem sehr zielstrebigen Auftritt ist es den Burschen gelungen den ersten Dreier einzufahren. Jetzt gilt es mit dem selben Engagement am Dienstag, beim Nachtrag gegen Kindberg-Mürzhofen aufzutreten."

Oberliga Nord: FC WM-Estriche Schladming – FC Trofaiach, 1:2 (1:0)

31 Sebastian Auer 1:0

47 Mario Rasic 1:1

52 Eldin Omerovic 1:2

Photocredit: Christina Trafela

by: Ligaportal/Roo

