470 Derby-Fans: Kindberg-Mürzhofen liest den Krieglachern die Leviten

Details Samstag, 28. August 2021 06:25

Der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen holt den ersten Saisonsieg gegen den EKRO Tus Krieglach-Fußball durch einen 5:1-Erfolg. Dabei gelingt es den Hausherren stark aufzuzeigen. Der Derbysieg ist aber in erster Linie einer für das Selbstvertrauen, dass bei den Kindbergern nach den beiden Startpleiten schon etwas ramponiert war. Krieglach wird diese Niederlage zum wegstecken wissen. Je schneller umso besser, kommt es doch in Bälde schon zu den nächsten Aufgaben.

Der Gastgeber ist der Chef am Platz

Während die Krieglacher bereits mit zwei Siegen angeschrieben haben, halten die Pitter-Schützlinge nach zwei Partien noch bei null Punkten. Was sich aber rasch ändern sollte, denn Kindberg-Mürzhofen dominiert dieses Mürztaler Derby praktisch nach Belieben. Die ersten Schüssen verfehlen noch das Gehäuse. Aber mit Fortdauer gelingt es den Hausherren, immer näher an das Ziel heranzukommen. In der 20. Minute ist es soweit. Nach einer Katzenberger-Vorlage ist es Dominik Leitner, der für das 1:0 Sorge trägt. Die Begegnung verläuft auch danach wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Gäste-Tor. In der 31. Minute folgt Treffer Nummer zwei - Florian Hoppl markiert den 2:0-Halbzeitstand.

(Nach dem ersten Saisonsieg war die Erleichterung bei Trainer Rene Pitter und Kindberg-Mürzhofen groß)

Krieglach steht auf verlorenen Posten

Der Spielcharakter bleibt auch im zweiten Durchgang der selbe. Die Gärtner-Truppe ist permanent nur am reagieren anstatt am agieren. Wesentlich gewinnbringender geht da der Platzherr an die Sache heran. 47. Minute: Florian Hoppl schnürt mit dem 3:0 einen Doppelpack. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war jedermann klar, dass der Sieger nur Kindberg-Mürzhofen heißen kann. Es gelingt nachfolgend noch zwei weitere Tore draufzupacken. Thomas Schnittler (52.) und Dominik Leitner mit seinem zweiten Erfolgserlebnis an diesem Nachmittag (65.), erhöhen den Spielstand auf 5:0. Zumindest einmal können die Gäste dann noch anschreiben. Nico Petry sorgt in der 83. Minute für den 5:1-Spielendstand.

Stimme zum Spiel:

Rene Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Diesmal ist es uns gelungen die vorhandenen Chancen auch in Treffer umzumünzen. Am Sieg, auch in dieser Höhe, gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Bei etwas mehr Nachdruck wäre auch durchaus auch ein höherer Sieg möglich gewesen."

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – EKRO Tus Krieglach-Fußball, 5:1 (2:0)

20 Dominik Leitner 1:0

31 Florian Hoppl 2:0

47 Florian Hoppl 3:0

52 Thomas Schnittler 4:0

65 Dominik Leitner 5:0

84 Nico Petry 5:1

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!