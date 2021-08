Dickes Brett gebohrt: Obdach fügt Judenburg die erste Pleite zu

Details Samstag, 28. August 2021 23:52

Am 4. Spieltag traf in der Oberliga Nord der FC Pabst Alko Rb Obdach auf den FC Stadtwerke Judenburg. Und dabei kam es zu einer faustdicken Überraschung. Zwar rechneten sich die Obdacher gegen den Ligakrösus Chancen aus. Aber dass das dann gleich mit einem Derbysieg endete, damit war nicht wirklich zu rechnen. Was gleichbedeutend damit ist, dass die Liga wiederum völlig ausgeglichen ist. Gespannt darf man auch sein, wie die Reaktion der Judenburger auf diese erste Saisonklatsche aussieht.

Der erste Abschnitt verläuft torlos

Seriensieger und Tabellenführer Judenburg war beim Murtaler Derby im Zirbenlandstadion der uneingeschräkte Favorit. Aber die Obdacher waren zuletzt am aufsteigenden Ast. Demzufolge sollte man der Schwendinger-Truppe zumindest Außenseiterchancen zubilligen. So war es dann auch gewesen. Den Gästen weht bei diesem Lokalderby im wahrsten Sinne des Wortes ein rauer Wind entgegen. Schon in der ersten Hälfte gelingt es den Obdachern den favorisierten Gegner bei den Hörnern zu packen. Tormöglichkeiten bieten sich beiderseits mehrere. Aber zwei stark agierende Torleute, Schultermandl bei den Heimischen und Liebfahrt Bischof bei den Gästen, wissen es vorerst zu verhindern, dass es zu Torjubel unter den 280 Zusehern kommt - Halbzeitstand: 0:0.

(Mit seinem dritten Saisontor markierte Denis Talic in der 50. Minute die Obdacher 2:0-Führung)

Obdach ist das effizientere Team

Auch im zweiten Durchgang schenken einander die beiden Teams nichts. Mit dem Unterschied, dass es nun auch zu Toren, vier an der Zahl, kommt. Beachtenswert dabei, dass die vier Treffer innerhalb von nur 16 Minuten fallen. Mit einem Doppelschlag gelingt es den Obdachern, den Schöggl-Mannen einen gehörigen Schock zu verpassen. Krisztian Kovacs (47.) und Denis Talic (50.) sorgen für einen raschen 2:0-Vorsprung. Wie sich herausstellt war das für die Judenburger diesmal des Guten zuviel. Noch dazu lässt das 3:0 durch Thomas Reiter (61.) nicht lange auf sich warten. Den erfolgsverwöhnten Judenburger gelingt zwar durch Kevin Klicnik rasch das 3:1 (63.). Aber zu mehr sollte es diesmal nicht reichen. Die Bemühungen waren gegeben, aber diesmal klappte das mit dem Abschluss ganz und gar nicht - Spielendstand: 3:1.

(Zweikampf zwischen dem Obdacher Torschützen Thomas Reiter und Markus Zmugg, der diesmal leer ausgeht)

FC OBDACH - FC JUDENBURG 3:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (47. K. Kovacs), 2:0 (50. Talic), 3:0 (61.Reiter), 3:1 (63. K. Klicnik)

Stimme zum Spiel:

Siegfried Richter, Sektionsleiter Obdach:

"Mit diesem Derbyerfolg war wirklich nicht zu rechnen. Deshalb ist die Freude darüber auch entsprechend groß. Ein dickes Lob gilt es unseren Torhüter Clemens Schultermandl zu zollen, der der stärkste Mann am Spielfeld war."

Photocredit: Richard Purgstaller

komplette Bildergalerie unter: www.ripu-sportfotos.at

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!