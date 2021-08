Deutlicher Aufwärtstrend: KSV Amateure legen Murau auf die Bretter

Details Sonntag, 29. August 2021 23:53

Am 4. Spieltag trafen in der Oberliga Nord die KSV Amateure auf den SVU Murau. Und dabei gelang es den "Jungfalken" tabellarisch zu den vorderen Teams aufzuschließen. Gegenwärtig sind gleich vier Teams mit neun Punkten zu finden. Bei den Murauern wird man mit den vier Zählern, die einen Mitteldplatz mit sich bringen, wohl nur bedingt zufrieden sein.

Man begegnete einander auf Augenhöhe

Die Amateure waren von Anfang an bemüht Tempo zu machen und die Murauer unter Druck zu setzen. Die SVU'ler standen tief und machten so den KSV'lern das Leben schwer. Chancen waren hüben wie drüben kaum vorhanden, weil beide Hintermannschaften gut standen. Die erste gefährliche Situation spielte sich in der 7. Minute im Murauer Strafraum ab. Nach einem Getümmel kam plötzlich ein KSV-Kicker auf 10 m zum Ball, sein Schuss ging am langen Eck vorbei. Die Murauer hielten flott dagegen, doch richtig gefährlich wurden sie kaum. In der 19. Minute drückte der KSV, der Ball wechselte mehrmals den Besitzer, plötzlich Flanke zur Mitte und Maximilian Kerschner war mit dem Kopf an der kurzen Stange zur Stelle und erzielte die 1:0 Führung für den KSV. Beide Teams waren enorm aggressiv, lauffreudig und zweikampfstark, somit neutralisierten sie sich über das gesamte Feld und es gab im ersten Spielabschnitt kaum mehr gefährliche Torszenen.

(Nach vier Partien halten die KSV Amateure, wie Tabellenführer Judenburg, bei 9 Punkten)

Die Hausherren verfügten über den längeren Atem

Die Spielcharakteristik im 2. Abschnitt war die Gleiche, KSV spielstärker, Murau defensiv gut ausgerichtet. Erst ca. 10 Minuten vor dem Spielende versuchten die Murauer mehr für's Spiel zu tun und prompt lief man in einen Konter, der vom Ex-Murauer in Diensten des KSV "Stefan Ebner" perfekt zum 2:0 Siegtreffer abgeschlossen wurde. In der 90. Minute hatten die KSV'ler noch eine super Möglichkeit auf den dritten Treffer, doch Luca Hassler setzte den Ball aus kurzer Distanz über die Querlatte. Bei Murau feierten der erst 15-jährige Simon Czach und der 16-jährige Pascal Streibl ihr Debut in der Kampfmannschaft.

Textquelle: SVU Murau

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

