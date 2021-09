Spätzünder: Trofaiach fährt bei Kindberg-Mürzhofen zweiten Sieg ein

Details Dienstag, 31. August 2021 23:59

Beim OLN-Nachtragsspiel aus der 1. Runde traf am Dienstag, 31. August, der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen auf den FC Stadtwerke Trofaiach. Und dabei kam es zum Klingenkreuzen zweier Teams mit breiter Brust. Zum Wohlwollen der 220 Zuseher, die eine flott geführte Partie präsentiert bekamen. Dabei gelang es den Trofaiachern den zweiten Auswärtssieg innerhalb weniger Tage sicherzustellen. Der Lerch-Truppe scheint der Knopf aufgegangen zu sein. Mal sehen was jetzt noch so folgt. Die Müztaler rangieren derzeit zwar nur am drittvorletzten Platz. Aber diese Schieflage sollte mit Sicherheit demnächst korrigiert werden.

Trofaiach agiert sehr abgeklärt

Beide Mannschaften, Kindberg-Mürzhofen gegen Krieglach und Trofaiach in Schladming, können zuletzt den ersten Saisondreier gutschreiben. Demzufolge war man auch gespannt, ob der Elan bei dieser Nachholpartie beibehalten werden kann. Um es vorwegzunehmen, auch diesmal verstehen es beide Teams stark abzuliefern. Mit etwas Verspätung scheint man an die Performance vom Herbst 2020 anschließen zu können. Die Pitter-Truppe ist es, die in der Anfangsviertelstunde das Heft in der Hand hat. Da ist das Vorhaben ersichtlich, rasch einen Treffer zu erzielen. Aber Tor Nummer eins fällt dann in der 24. Minute auf der Gegenseite. Nach Omerovic-Vorarbeit ist es Paul Leitner, der ins kurze Eck trifft und damit das 0:1 markiert. Aber den lauffreudigen Hausherren gelingt es in der 39. Minute den Gleichstand herzustellen. Bruck-Zugang Lukas Katzenberger wird optimal freigespielt. Er lässt sich die Chance nicht nehmen und stellt den 1:1-Ausgleich sicher. "Wenn es läuft dann läuft es" - in der 42. Minute gehen die Gäste erneut in Führung: Einen weiten Seidl-Ausschuss verlängert Rok Straus für Mario Rasic, der zum 1:2-Halbzeitstand einschiebt.

(Der 21-jährige Eldin Omerovic, von St. Marein/Lorenzen gekommen, leistete beim Trofaiacher 1:0 die Vorarbeit)

Die Hausherren stehen mit leeren Händen da

Auch der zweite Durchgang geht sehr kurzzeitig vonstatten. Was vorwiegend daran liegt, dass beide Mannschaften weiter ihr Heil in der Offensive suchen. Der Gastgeber will es mit allen zur Verfügung stehenden Kräften bewerkstelligen, zumindest einen Punkt festzuhalten. Was dann die Lerch-Schützlinge bemüht sind zu verhindern. Die Trofaiacher geben auch zu verstehen, das Spiel nach vorne, obwohl man voran liegt, entsprechend zu forcieren. Was dann die Zutaten für ein abwechslungsreiches uns spannendes Fußballspiel sind. Das Pendel hätte in der zweiten Hälfte auf jede Seite ausschlagen können. Es gelingt aber vorerst nicht in des Gegners Tor zu treffen. Dann bricht die 68. Minute herein: Mario Rasic legt einmal mehr Torjägerqualitäten an den Tag und markiert das 1:3. Der 32jährige Kroate, der für den verletzten Mario Sacer geholt wurde, findet sich immer besser zurecht mit den Gegebenheiten. Kindberg-Mürzhofen wirft noch einmal alles nach vorne. Aber die Bemühungen bleiben unbelohnt - Trofaiach gelingt es im Stadion Kindbergdörfl drei Auswärtspunkte gutzuschreiben. Am kommenden Wochenende besitzt Trofaiach das Heimrecht gegen Bad Mitterndorf. Ankick am Samstag, 4. September ist um 17:00 Uhr. Kindberg-Mürzhofen gastiert zur selben Zeit in Unzmarkt.

FC KINDBERG-MÜRZHOFEN - FC TROFAIACH 1:3 (1:2)

Stadion Kindbergdörfl, 220 Zuseher, SR: Salhudin Causevic

Torfolge: 0:1 (24. P. Leitner), 1:1 (39. Katzenberger), 1:2 (42. Rasic), 1:3 (68. Rasic)

Stimme zum Spiel:

Christian Gruber, Obmann Trofaiach:

"Wir waren diesmal nicht die bessere aber dafür die effizientere Mannschaft. Der Gegner hat uns mit seiner bissigen Spielweise desöfteren in Bedrängnis gebracht. Wir wussten dann aber im Konterspiel die passende Antwort zu geben."

Photocredit: Hannah Kernbichler

by: Ligaportal/Roo

