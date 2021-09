Im Windschatten: Irdning biegt St. Lorenzen und lacht von Platz drei

Details Sonntag, 05. September 2021 03:12

Mit einer 1:3-Niederlage hat St. Lorenzen auch das fünfte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. ATV Irdning löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Die Dusvald-Schützlinge haben sich bereits auf den dritten Platz emporgearbeitet. Was geht da noch? Was ist da noch möglich?

Die Hausherren werden böse überrascht

Die Partie beginnt allerbestens für den Gastgeber, der bereits in der 4. Minute durch ein Elfertor von Alex Hollmann in Führung gehen kann. Gelingt es im fünften Saisonspiel tatsächlich die ersten Punkte ins Trockene zu bringen? Zumindest ist die Absicht dafür bei den Grassl-Mannen deutlich vernehmbar. Man dominiert die Startphase deutlich. Die Irdninger haben da vorerst wenig zum entgegensetzen. Aber die Gäste agieren rotzfrech, mit den ersten beiden Möglichkeiten stellt man das Spiel auf den Kopf. Christoph Daum nützt in der 22. Minute einen unmotivierten Tormannausflug zum 1:1-Ausgleich. Das 1:2 fällt dann Augenblicke vor dem Halbzeitpfiff. Manuel Eder bringt Irdning in der 45. Minute erstmalig in Führung.

Irdning verfügt über längeren Atem

Auch im zweiten Durchgang will es der Gastgeber wissen. Man wirft alles verfügbare noch einmal in die Waagschale um zumindest diesen einen Punkt festzuhalten. Galun und Omer finden die Möglichkeiten auf den 2:2-Gleichstand vor. Aber bei beiden Chancen lässt man den nötigen Nachdruck vermissen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die bisherige Punktejagd. So kommt es, wie es kommen musste, 92. Minute: Torhüter Edler sieht wegen Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Plank nützt die Gunst der Stunde und versenkt den Elfmeter zum 1:3-Spielendstand.

Stimme zum Spiel:

Rudolf Hollmann, Funktionär St. Lorezen:

"Diesmal war kein Unterschied erkennbar. Es war auch der erste Saisonsieg in Reichweite. Zum Beispiel dann, wenn unsere Chance auf das 2:0 verwertet wird. So aber haben wir wiederum das bittere Nachsehen."

Oberliga Nord: SV St. Lorenzen/Kn. – ATV Gabriel Irdning, 1:3 (1:2)

4 Alexander Hollmann/Elfer 1:0

22 Christoph Daum 1:1

47 Manuel Eder 1:2

92 Kevin Plank/Elfer 1:3

by: Ligaportal/Roo

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!