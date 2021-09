Neuer Spitzenreiter: Die KSV Amateure gewinnen 4:1 in Hinterberg und sind Tabellenführer

Details Sonntag, 26. September 2021 06:24

KSV Amateure erreichte einen 4:1-Erfolg bei SV Hinterberg. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Kapfenberger SV Amateure löste die Pflichtaufgabe mit Bravour - der Sieg war nie in Gefahr.

Die KSV-Amateure lachen nun von der Tabellenspitze in der Oberliga Nord

Hinterberg hatte bei dieser Partie nicht viel zu bestellen

Von Beginn an dominierten die Amateure der Falken die Partie. Nach einem schönen Pass in die Tiefe ließ sich Dario Sekic in der sechsten Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für den Tabellenprimus. Trotz 70% Ballbesitz für die Gäste und noch einigen Möglichkeiten fielen bis zum Pausenpfiff keine weiteren Tore - mit der Führung der KSV-Amateure ging es in die Kabine. Auch nach dem Seitenwechsel ging es in selber Tonart weiter - der KSV dirigierte die Partie und David Heindl erhöhte in der 56. Minute per Kopf auf 2:0. Nach einer schönen Aktion über die linke Seite legte Marco Holzer in der 78. Minute zum 3:0 zugunsten der KSV-Amateure nach. Mehr als der Ehrentreffer war für Hinterberg bei dieser Begegnung nicht drinnen - Sebastian Aigner verkürzte in der 86. Minute auf 1:3. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als die Gäste für noch einen Treffer sorgten (92.). Nach einem perfekt fertiggespielten Konter über die rechte Seite fixierte Michael Wildbacher mit seinem Tor den Endstand. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für KSV Amateure - man hatte sich gegen SV Central Dancing Hinterberg klar durchgesetzt.

Die KSV Amateure lachen jetzt von der Tabellenspitze

SV Hinterberg hat bisher alle vier Punkte zuhause geholt. In der Defensivabteilung des Heimteams knirscht es gewaltig, weshalb Hinterberg weiter im Schlamassel steckt. SV Central Dancing Hinterberg muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Oberliga Nord markierte weniger Treffer als SV Hinterberg. Hinterberg musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Central Dancing Hinterberg insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die errungenen drei Zähler gingen für Kapfenberger SV Amateure einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Erfolgsgarant von KSV Amateure ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 25 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Kapfenberger SV Amateure. Mit 18 Punkten auf der Habenseite herrscht bei KSV Amateure eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei SV Hinterberg nach sechs Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Oberliga Nord: SV Central Dancing Hinterberg – Kapfenberger SV Amateure, 1:4 (0:1)

6 Dario Sekic 0:1

56 David Heindl 0:2

78 Marco Holzer 0:3

86 Sebastian Aigner 1:3

92 Michael Wildbacher 1:4

Stimme zum Spiel:

Vladimir Petrovic, Trainer KSV Amateure:

"Mit dem Sieg muss man natürlich zufrieden sein. Aber mit der Einstellung einiger Spieler bin ich nicht zufrieden."

