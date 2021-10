Auswärtssieg: Trofaiach lässt es richtig krachen

Details Freitag, 15. Oktober 2021 23:11

Mit 1:4 verlor SVU Murau am vergangenen Freitag deutlich gegen Trofaiach. Auf dem Papier ging FC Trofaiach als Favorit ins Spiel gegen SVU Murau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Die Truppe von René Lerch feierte den ersten Auswärtssieg in Murau seit 2016.

Eldin Omerovic markierte zwei Treffer

Die erste Möglichkeit in dieser Begegnung verzeichneten die Gastgeber - Maximillian Wurzers Kopfball verfehlte sein Ziel nur knapp. Besser machten es die Gäste - Fabian Heilinger stellte die Weichen für Trofaiach auf Sieg - nach einer Flanke von Florian Stadler drückte er den Ball zur 0:1-Führung ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Eldin Omerovic beseitigte mit seinen Toren (64./74.) die letzten Zweifel am Sieg von FC Trofaiach. Beim ersten Tor überlistete er die Murauer Abwehr, die auf Abseits spielte und beim zweiten Treffer setzte er sich nach einem schönen Lochpass von Paul Leitner gegen den Murau-Schlussmann Nico Tockner durch. Tobias Plattner beförderte das Leder mit einem schönen Weitschuss zum 1:3 von SVU Murau über die Linie (75.).

Nach dem 0:3 war der Fisch geputzt

Anton Leitner stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:1 für Trofaiach her (89.) und machte die Schotten dicht. Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Trofaiach SVU Murau 4:1 und freute sich über den ersten Sieg in Murau seit 2016. Mit vier Siegen weist die Bilanz von SVU Murau genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Das Heimteam baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Die Saison von Trofaiach verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der Gast nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. FC Trofaiach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler. Der SVU Murau tritt am kommenden Samstag bei FC Judenburg an, FC Trofaiach empfängt am selben Tag den EKRO Tus Krieglach-Fußball.

Oberliga Nord: SVU Murau – FC Trofaiach, 1:4 (0:1)

20 Fabian Heilinger 0:1

64 Eldin Omerovic 0:2

74 Eldin Omerovic 0:3

75 Tobias Andreas Plattner 1:3

89 Anton Leitner 1:4

Stimme zum Spiel:

René Lerch, Trainer Trofaiach:

„Das Ergebnis passt nach dem bitteren 0:5 daheim. Der Sieg war verdient, die Burschen haben Moral bewiesen. Wir haben seit 2016 auswärts in Murau endlich wieder einmal voll angeschrieben.“

