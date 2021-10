Sieben Partien ohne Niederlage: Kindberg-Mürzhofen setzt Erfolgsserie fort

Details Samstag, 16. Oktober 2021 09:07

ATV Irdning steckte gegen Kindberg-Mürzhofen eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Kindberg-Mürz. erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Dominik Leitner erzielte das 1:0 für Kindberg-Mürzhofen

Der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen war sofort hellwach und fand den besseren Start. Dominik Leitner brachte die Gastgeber in der sechsten Minute in Front. Nach einer Flanke von Thomas Schnittler versenkte er den Ball zum 1:0 im Netz. Nico Dormann erhöhte den Vorsprung von FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen nach 17 Minuten auf 2:0. Ein schnell abgespielter Freistoß mit einem daraus resultierenden Stanglpass führte zum Treffer. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Für klare Verhältnisse sorgte Kindberg-Mürzhofen, indem Kai Töschl das 3:0 markierte (60.). Letztlich fuhren die Hausherren einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Die drei Punkte brachten Kindberg-Mürzhofen in der Tabelle voran. Kindberg-Mürz. liegt nun vorübergehend auf Rang fünf. Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen momentan auf dem Konto. Sieben Spiele ist es her, dass Kindberg-Mürzhofen zuletzt eine Niederlage kassierte. Trotz der Schlappe behält Irdning den zehnten Tabellenplatz bei. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Seit fünf Spielen wartet ATV Gabriel Irdning schon auf einen dreifachen Punktgewinn. Kindberg-Mürz. tritt am Freitag, den 22.10.2021, um 19:00 Uhr, bei ESV Knittelfeld an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt ATV Irdning Kapfenberger SV Amateure.

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – ATV Gabriel Irdning, 3:0 (2:0)

6 Dominik Leitner 1:0

17 Nico Dormann 2:0

60 Kai Toesch 3:0

Stimme zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Der Sieg war verdient, wir waren in der ersten Halbzeit klar besser. Wenn wir alle Chancen im ersten Durchgang verwertet hätten, wäre es dort schon entschieden gewesen."

