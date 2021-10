Gerechte Punkteteilung: Knittelfeld und Krieglach-Mürzhofen trennen sich 2:2

Details Samstag, 23. Oktober 2021 09:48

In der 11. Runde der Oberliga Nord empfing der ESV Knittelfeld den FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen. Das Spiel der beiden Tabellennachbarn endet mit einem erwarteten 2:2 Unentschieden - keines der beiden Teams hatte im Verlauf der 90 Minuten die Oberhand.

Florian Hoppl verhalf mit seinem Treffer dem SV Kindberg-Mürzhofen zum Punkt

Kindberg-Mürzhofen ging nach drei MInuten in Führung

Bereits nach drei Minuten stand es 0:1 für die Gäste. Nach einem schnellen Konter drückte Peter Frühwirth den Ball über die Linie und ließ die mitgereisten Kindberger Fans jubeln. Das frühe Tor tat dem Spiel gut, der ESV Knittelfeld wurde jetzt immer stärker und erzielte in der 30. Minute den Ausgleich. Nach einem schönen Kombinationsspiel durch die Mitte war es Peter Platzer, der das Spielgerät zum 1:1 im Netz unterbrachte. Mit dem durchwegs gerechten Unentschieden ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Michael Platzer markierte einen Doppelpack

Nach dem Wiederanpfiff zwei legten die Gäste gleich los und wollten das Kommando übernehmen, die Hausherren schafften es aber dennoch in Führung zu gehen. Platzer vollendete einen Bilderbuchkonter mit seinem zweiten Tagestreffer zum 2:1 (60.). Dieser Vorsprung hielt jedoch nicht lange, in der 80 Minute trafen die Auswärtigen zum 2:2 Ausgleich. Ein Outeinwurf, der in die Tiefe verlängerte wurde erreichte Florian Hoppl und der Stürmer sicherte seinem Team somit den Punkt.

Stimme zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

„Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf wider. Knittelfeld war in der ersten Hälfte besser, wir hatten in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel."

ESV KNITTELFELD - FC E-WERK KINDBERG-MÜRZHOFEN 2:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (3. Frühwirth), 1:1 (30. Platzer), 2:1 (66. Platzer), 2:2 (80. Hoppl)

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

