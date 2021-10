Elf Partien ohne Sieg: SV Hinterberg setzt Negativtrend fort

Details Freitag, 29. Oktober 2021 22:40

SVU Murau setzte sich standesgemäß gegen SV Central Dancing Hinterberg mit 3:0 durch. Pflichtgemäß strich SVU Murau gegen SV Hinterberg drei Zähler ein.

Daniel Miedl nutzte die Chance für SVU Murau und beförderte in der elften Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. In der 60. Minute erhöhte Markus Hebenstreit auf 2:0 für SVU Murau. Für ruhige Verhältnisse sorgte Tobias Andreas Plattner, als er das 3:0 für die Heimmannschaft besorgte (75.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann SVU Murau gegen Hinterberg.

SVU Murau schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 18 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz neun. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat SVU Murau derzeit auf dem Konto. SVU Murau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

SV Central Dancing Hinterberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht der Gast in der Rückrunde von der 13. Position an. Insbesondere an vorderster Front liegt bei SV Hinterberg das Problem. Erst acht Treffer markierte Hinterberg – kein Team der Oberliga Nord ist schlechter. SV Central Dancing Hinterberg musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Hinterberg insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Hinterberg entschied kein einziges der letzten elf Spiele für sich.

Oberliga Nord: SVU Murau – SV Central Dancing Hinterberg, 3:0 (1:0)

11 Daniel Miedl 1:0

60 Markus Hebenstreit 2:0

75 Tobias Andreas Plattner 3:0

