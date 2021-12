Nachhaltig: In Trofaiach schielt man bereits in Richtung 22/23

Details Donnerstag, 09. Dezember 2021 10:10

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder in der Oberliga Nord. Vorneweg geben mit Judenburg und den KSV Amateuren zwei Mannschaften den Ton an. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im steirischen Unterhaus zu erkunden. Der erste Verein ist der FC Stadtwerke Trofaiach. Mit 22 Punkten aus 13 Spielen ist man derzeit am fünften Tabellenplatz in der Oberliga Nord zu finden.

Der FC Trofaiach blieb im Herbst nicht vom Verletzungsteufel verschont.

Der sportliche Leiter, HANNES WENDNER stellt sich den 8 Fragen:

Wie ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Nach der überzeugenden Vorbereitung leider nicht ganz so positiv. Durch kurzfristige Lebensentscheidungen und doch sehr vielen Ausfällen (im Spitzenspiel 9 Spieler), stehen wir leider nicht da wo wir sein wollten. Positiv war trotzdem, dass sich unsere jungen Spieler weitere Einsatzminuten abholen konnten. Allen voran Magerl Sami, der seinen Ehrgeiz und Willen beweisen konnte und stark in die Startelf drängt.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Trotz des erneuten Lockdowns, sehr gut! Natürlich ist es für unsere 180 Nachwuchsspieler wieder eine Geduldsprobe. Aber es gibt wieder Licht am Ende des Tunnels. Und wir können unsere vielen Hallentermine endlich wieder abhalten.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Es tut sich vieles am Spielersektor. Abgänge sind bereits verabschiedet und auch an dieser Stelle nochmals ein Danke an alle! Bei den Zugängen ist noch vieles offen und es wird die Zeit weisen wer in die FC-Familie kommen wird.“ Abgänge: Stadler, Lipp (Bruck/Mur), Unger (St. Barbara), Deni Straus, Rok Straus, Rasic (unbekannt)

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Sicher in der Abwehr und gegebenenfalls auch in der Offensive.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Mario Sacer ist am besten Weg zurück. Leider wurde ihm durch Foulspiel ja das Schien und das Wadenbein gebrochen. Hier muss man schauen wie er den Kunstrasen verträgt. Fraglich ist immer noch unser Capitano Manuel Faschingbauer.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Wir wollen versuchen eine überzeugende Rückrunde zu liefern. Und damit die Basis für eine durchschlagskräftige Mannschaft legen, die in der kommenden Spielzeit ganz weit vorne landen kann.“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Natürlich wäre es für alle Mannschaften wieder bitter, wenn es nicht weiter gehen könnte. Aufgrund des Verbandsbeschlusses und der abgeschlossenen Herbstmeisterschaft ist hier zumindest der Auf/Abstieg geregelt.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Judenburg und die KSV Amateure.“

by: Robert Tafeit

Foto: privat

