Im Plansoll: Obdach mit akzeptablem Herbst

Details Donnerstag, 16. Dezember 2021 08:10

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Vorneweg gibt der FC Judenburg in der Oberliga Nord den Ton an. Mit acht Punkten Rückstand ist der FC Obdach am vierten Tabellenplatz zu finden. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur- Fußball zu erkunden.

Der FC Obdach will auch im Frühjahr wieder jubeln, gibt sich aber mit einem Top-6 Platz zufrieden.

Der sportliche Leiter Siegfried Richter stellt sich den acht Fragen:

Wie ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Überraschend sehr gut! Da sechs Spieler aufgehört haben und es dazu drei Langzeitverletzte gibt.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Hervorragend, man zieht wohlweislich an einem Strang.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Nein zur Zeit noch nicht. Aber die Übertrittszeit dauert noch etwas.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Bis auf die Torhüter-Position würde unser kleiner Kader überall eine Verstärkung vertragen.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Ja aktuell sind es drei Akteure. Zwei werden bis zum Start fit werden. Beim Dritten dauert es wohl bis Mitte der Rückrunde.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Letztlich sollte es ein Platz in den Top-6 werden.“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Wir hoffen doch, dass die Meisterschaft endlich fertiggespielt wird.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Judenburg und die KSV Amateure.“

by: Robert Tafeit

Foto: privat

