Potential nicht abgerufen: Mäßiger Irdninger Auftritt

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der Oberliga Nord lacht nach dem Herbst, der FC Judenburg. Mit nur einem Punkt Rückstand lauern aber bereits die KSV Amateure am zweiten Tabellenplatz. Einer megaspannenden Rückrunde sollte demnach nichts im Wege zu stehen. Der ATV Gabriel Irdning ist mit 14 Punkten Rückstand am zehnten Tabellenplatz zu finden. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden.

Der zweite Kapitän Philipp Schweiger stellt sich den acht Fragen:

WIe ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Durchaus positiv – speziell der Start mit dem zwischenzeitlichen 3. Platz war top. Danach kam leider ein Formtief, dass uns wieder ins Tabellenmittelfeld stieß. Mit den 17 Punkten können wir aber sehr gut leben, vor allem, weil uns zu Beginn der Saison keiner so richtig ernst genommen hat.“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung ist grandios. Wir sind eine coole und vor allem junge Truppe, die sehr gut harmoniert - egal ob auf oder neben dem Platz. Ich freue mich schon wenn der Schmäh in der Kabine wieder rennt.“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„„Ganz wichtig war in erster Linie die Besetzung des Trainerpostens vor Weihnachten, denn das bringt wieder Klarheit in die Mannschaft und mit Alfred Wieser haben wir einen sehr guten Mann erwischt. Mit Christoph Wieser vom SC Liezen sowie Dominik Jetz vom SV Mühlbach am Hochkönig haben wir uns auch am Feld gut verstärkt. Für weitere Transferauskünfte verweise ich auf unseren Obmann Herrn Kriechbaum.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Meines Erachtens sind wir gut aufgestellt wobei jede Verstärkung gern gesehen ist.“

Gibt es verletzte Spieler?

„Mit Tobias Dankelmayr und Marco Müller haben wir zwei Spieler wo sich das Kreuzband im Sommer verabschiedet hat. Ich hoffe sie können im Frühjahr wieder ins Training einsteigen und vielleicht sogar ihr Comeback geben. Das ein oder andere kleine Wehwehchen, speziell in der Innenverteidigung, wird sich hoffentlich im Winter legen.“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„So schnell wie möglich weg von der Abstiegszone, am besten mit 5 Siegen zu Beginn der Saison. Alles andere kommt dann von allein.“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Ich vermute, dass der Beginn der Frühjahrsmeisterschaft noch in den Sternen steht, bin aber durchwegs optimistisch, dass fertig gespielt wird. Zumindest würde ich es mir sowie auch den Fans wünschen, denn es gibt nichts Besseres als ein kühles Bier am Freitagabend in der ATV Arena.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Ganz klar Judenburg, sie spielen einen coolen Fußball und hätten sich den Aufstieg auf jeden Fall verdient.“

