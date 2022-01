Trofaiach: Goran Francesevic löst Hannes Wendner als Sportchef ab

Neue Herausforderungen stehen an

Mit Goran Francesevic übernimmt ein Mann, der ein langjähriger Kenner des FC Trofaiach ist und auch vom Fach ist, die Funktion des Sportlichen Leiters. Goran war zuletzt mit großem Engagement in der Trofaiacher Jugendleitung tätig. Davor, als U17 Trainer und Co-Trainer von Rene Lerch, sammelte er auch wertvolle Erfahrung als Betreuer. Und nicht zu vergessen ist, dass er in den Jahren 2007 – 2012 – mit kurzer Unterbrechung - erfolgreich das Tor der Kampfmannschaft hütete. Seine erste große Herausforderung in seiner neuen Funktion ist es wohl, die durch den Abgang von Mario Sacer entstandene Lücke im Offensivbereich zu schließen, um letztlich mit einer schlagkräftigen Mannschaft in die Frühjahrssaison zu starten. Der FC Trofaiach bedankt sich auf diesem Wege bei Hannes Wendner für den unermüdlichen Einsatz über fast 3 Jahre – nicht zuletzt Corona bedingt oft keine einfachen Jahre. Außerdem wünscht der FC Trofaiach Hannes und Goran alles Gute und viel Erfolg bei den neuen Aufgaben. Mögen ihre Erwartungen auch in Erfüllung gehen.

FC Trofaiach-Sportchef: Goran Francesevic

Bild: FC Trofaiach/Facebook

© Roo