Nase vorne im Derby: Obdach mit Fighter-Qualitäten gegen ESV Knittelfeld

Details Samstag, 19. März 2022 20:19

Der FC Pabst Alko Rb Obdach trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen ESV Knittelfeld davon. Einen packenden Auftritt legte FC Obdach dabei jedoch nicht hin. Im Hinspiel hatte Knittelfeld das Heimteam in die Schranken gewiesen und mit 3:0 gesiegt.

Obdach verzeichnet spielerische Vorteile

Wahrlich Leckerbissen erleben die 120 Zuseher bei diesem Lokalderby keinen. Denn nach der doch langen Winterpause war beiden Mannschaften die Matchpraxis etwas abhanden gekommen. Etwas besser mit diesem Umstand gehen die Schwendinger-Mannen um, die bei schwierigen Platzverhältnissen, doch mehr vom Spiel haben. Vor allem Obdach-Angreifer Thomas Reiter bereitet den ESV'lern immer wieder einiges an Kopfzerbrechen. Augenblicke vor dem Pausenpfiff hätte es eigentlich schon 1:0 stehen können/müssen. Da setzt der umtriebige Angreifer einen Kopfball auf die Torstange - Halbzeitstand demnach 0:0.

Knittelfeld hat letztlich knapp das Nachsehen

An der Spielcharakteristik sollte sich im zweiten Durchgang nichts Gravierendes ändern. Die Obdacher verbuchen Oberwasser, die Gäste aber werfen alles verfügbare in die Waagschale, um zumindest dieses torlose Remis halten zu können. Nach einer gespielten Stunde klatscht das Spielgerät wiederum nur auf die Torumrandung. Erneut steht dabei Speerspitze Reiter im Mittelpunkt des Geschehens. Diesmal ist es die Querlatte, die einen möglichen FCO-Treffer verhindert. Aber "aufgehoben ist nicht aufgeschoben": 72. Minute: Denis Talic glänzt als Vorbereiter, Thomas Reiter fungiert als Vollstrecker. Aus 5 Metern Entfernung versenkt er das Runde halbvolley zum 1:0-Spielendstand in die Maschen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC Obdach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Die Saisonbilanz von Obdach sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden büßte FC Pabst Alko Rb Obdach lediglich vier Niederlagen ein. FC Obdach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Bei ESV Knittelfeld präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Knittelfeld verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und sieben Niederlagen. Vom Glück verfolgt war ESV Knittelfeld in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Samstag tritt Obdach bei SV St. Lorenzen/Kn. an, während Knittelfeld einen Tag zuvor FC WM-Estriche Schladming empfängt.

Kurt Schwendinger, Trainer Obdach:

"Streckenweise hatten Kampf und Krampf das Sagen. Letztendlich aber spricht das Chancenplus doch deutlich für uns. Demnach geht der knappe Derbysieg dann auch vollauf in Ordnung."

Startformationen:

Fc Obdach: Clemens Schultermandl - Stefan Führer, David Sapljivi - Gregor Schaffer, Krisztian Kovacs, Stefan Schwendinger, Andreas Kreuzer (K), Christoph Rieger, Thomas Pabst - Thomas Michael Reiter, Denis Talic

ESV Knittelfeld: Marco Hopf - Andreas Stocker, Michael Wolf, Siegfried Rasswalder, Patrick Berner - Rene Nahrgang, Christian Zachorjansky (K), Justin Geigl, Adrian Zaharia, Armin Masovic - Dejan Nikolic



SR: Serdar Cetin

Oberliga Nord: FC Pabst Alko Rb Obdach – ESV Knittelfeld, 1:0 (0:0)

72 Thomas Michael Reiter 1:0