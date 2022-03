Qualitativ wertvoll: Trofaiach & Kindberg-Mürzhofen schenken einander nichts

Details Samstag, 19. März 2022 21:00

Die Differenz von einem Treffer brachte Trofaiach gegen Kindberg-Mürz. den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Erfolg für FC Trofaiach geendet.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Vom Start weg kommt es zu einem flott geführten Rückrundenstart. 2. Minute: Riesenchance für den Gastgeber, nach einem Corner von rechts geht der anschließende Kopfball knapp am Kasten von Stradner vorbei. 16. Minute: Die Pitter-Truppe legt mit 0:1 vor! Mit dem ersten Angriff machen die Gäste das Tor. Hoppl Florian trifft aus eindeutiger Abseitsposition zum 0:1! Nur 5 Minuten später versteht es aber Trofaiach zum ausgleichen: Langer Ball in die Spitze auf Omerovic, der überhebt Stradner mit einem hohen Ball und Häuselhofer staubt ins leere Tor ab! Kurz darauf steht es beinahe 2:1! Nach Pachner Einwurf kommt der Ball über Umwegen zu Häuselhofer! Doch der vergibt volley direkt vorm Tor - Halbzeitstand: 1:1.

Trofaiach hat letztlich knapp die Nase vorne

Gleich nach Wiederanpfiff 2 Riesenchancen aber nach Unsicherheiten von Stradner kann den Ball niemand über die Linie drücken! Glück für die Gäste! Daraufhin sind die Gäste wieder am Drücker: Doch mit Seidi am Boden und mit vereinten Kräften der Hintermannschaft und mit viel Bauchweh gelingt es diese Situation zu bereinigen! So hat es den Anschein, dass es letztlich zu einer Punkteteilung kommt. Dann aber kommt die 82. Minute: Wilde Stocherei im Strafraum nachdem Stradner den Ball zum wiederholten mal nicht sichern kann! der Ball kommt zurück auf Omerovic und der sagt danke! Der verdiente Führungstreffer für den FCT! Das war es dann gewesen - Spielendstand: 2:1.

Offensiv konnte FC Trofaiach in der Oberliga Nord kaum jemand das Wasser reichen, was die 33 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Der Gastgeber knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Trofaiach 8 Siege, ein Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen.

Sechs Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Kindberg-Mürz. derzeit auf dem Konto.

FC Trofaiach setzte sich mit diesem Sieg von FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen ab und nimmt nun mit 25 Punkten den vierten Rang ein, während der Gast weiterhin 22 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Während Trofaiach am kommenden Samstag Kapfenberger SV Amateure empfängt, bekommt es Kindberg-Mürzhofen am selben Tag mit FC Judenburg zu tun.

Christian Gruber, Obmann Trofaiach:

"Aufgrund der spielerischen Vorteile geht der knappe Erfolg vollauf in Ordnung. Unserer umstrukturierten, jungen Mannschaft ist in der Rückrunde mit Sicherheit einiges zum zutrauen."

Startformationen:

Trofaiach: Christoph Seidl - Jakob Moritz, Anton Leitner, Philipp Rabensteiner, Robert Pachner - Eldin Omerovic, Fabian Heilinger, Paul Leitner, Manuel Faschingbauer (K), Grgo Zivkovic - Oliver Häuselhofer

Kindberg-Mürzhofen: DI Sascha Stradner - Nico Dormann, Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Jakob Pinitsch, Szabolcs Potharn, Manuel Trost (K), Lukas Katzenberger, Peter Frühwirth - Florian Hoppl

SR: Dalibor Popovic

© Robert Tafeit

Oberliga Nord: FC Trofaiach – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 2:1 (1:1)

82 Eldin Omerovic 2:1

25 Oliver Haeuselhofer 1:1

18 Florian Hoppl 0:1