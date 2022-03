Knappe Geschichte: Leader Judenburg fährt Derbysieg in Unzmarkt ein

Details Sonntag, 20. März 2022 11:49

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Judenburg mit 2:1 gegen Unzmarkt-Frauenburg für sich entschied. Die Überraschung blieb aus, sodass Unzmarkt/Fr. eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte FC Judenburg nichts anbrennen lassen und war als 5:2-Sieger vom Platz gegangen.

Kapitän Christian Ritzmaier markierte in der 86. Minute den entscheidenden zweiten Judenburger Treffer.

Unzmarkt kann sich sehr teuer verkaufen

Vom Start weg stehen einander zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber. Unzmarkt geht sehr couragiert an die Aufgabe heran. Der Tabellenführer hat so seine Probleme, wirklich in das Spiel zu finden. Hinzu kommt, dass sich Denker & Lenker Marc Klicnik bereits in der 17. Minute verletzt austauschen lassen muss. Für ihn kommt Martin Fellner zu seinem Einsatz. Lange Zeit hält sich die Torgefährlichkeit beiderseits in Grenzen. Gegen Ende der ersten Hälfte zappelt das Leder aber dann noch zweimal im Tornetz. 39. Minute: Judenburg wirkt nicht sattelfest in der Hintermannschaft, Emanuel Schalk nützt die Gunst der Stunde und stellt auf 1:0. Vom Ankick weg steht es dann aber 1:1! Markus Zmugg kann sich dabei in die Schützenliste eintragen.

Judenburg hat knapp die Nase vorne

Nur drei Minuten nach dem Seitenwechsel sieht dann Judenburg-Defender Kevin Krenn wegen Torraubs den Roten Karton. Was sich aber nachfolgend nicht auf das Spiel auswirken sollte. Im Gegenteil, Judenburg war plötzlich besser im Spiel. Was wohl daran liegt dass man nun gezwungen ist die Passschärfe in Unterzahl entsprechend zu erhöhen. Vor 300 ZUsehern wogt das Derby im Murstadion nun hin und her. Es scheint aufgrund der gegebenen Spielanteile nun ein jeder Ausgang vorstellbar zu sein. Als man sich dann in beiden Lagern mit dem Remis zum anfreunden beginnt, kommt es doch noch zum spielentscheidenden Tor: 86. Minute: Einen hohen in den Gefahrenraum gespielten Ball bekommen die Unzmarkter nicht geklärt. Routinier Christian Ritzmaier übernasert die Situation, Spielendstand: 1:2.

Unzmarkt-Frauenburg rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. In der Verteidigung der Gastgeber stimmt es ganz und gar nicht: 31 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Unzmarkt/Fr. kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 9 summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und ein Unentschieden in der Bilanz.

Mit 34 Zählern führt FC Judenburg das Klassement der Oberliga Nord souverän an. Erfolgsgarant des Gasts ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 45 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saisonbilanz von Judenburg sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 11 Siegen und einem Unentschieden büßte FC Judenburg lediglich zwei Niederlagen ein. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Judenburg seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg stellt sich am Freitag (15:00 Uhr) bei SVU Murau vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt FC Judenburg FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen.

Philipp Ruttnigg, Sportlicher Leiter Unzmarkt:

"Trotz der Niederlage, die Darbietung unserer Mannschaft war ganz schwer in Ordnung. Bei etwas mehr Glück im Abschluss hätte durchaus ein Zähler herausspringen können."

Roland Gach, Trainer Judenburg:

"Es war das erwartet schwere Auftaktsspiel für uns. Vor allem der frühe Austausch unseres Spielmachers Marc Klicnik hat uns zugesetzt. Letztendlich zählt dann nur der Erfolg. Wir nehmen die drei Derbypunkte natürlich gerne mit."

Stammformationen:

Unzmarkt: Claudio Wieland - David Jesche, Kevin Reiter, Markus Kocher - Michael Vollmann, Raphael Trattner (K), David Leeb, Emanuel Schalk - Julian Ruttnig, Toni Sekic, Dominic Miedl

Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof, Philipp Mühlhans, Marc Klicnik, Markus Zmugg, Kevin Klicnik, Daniel Hirzberger, Alexander Eder, Kevin Krenn, Levin Pejicic, Christian Ritzmaier (K), Egzon Reshani

SR: Andre Wiedner

Bild: RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

