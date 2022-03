Torloser Auftakt: Keine Treffer bei der Partie Krieglach gegen Murau

Details Sonntag, 20. März 2022 17:32

Beide Teams taten sich mit den Verhältnissen schwer, hatten sie doch erst ein paar Naturrasen-Einheiten in den Beinen. Dem entsprechend standen Kampf, hohe Bälle und viele Fehlpässe an der Tagesordnung. Bereits in der 3. Spielminute hatten die Murauer die einzige 100 %-ige Möglichkeit des gesamten Spieles.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Markus Stock wurde mit einem langen Ball auf die Reise in Richtung Krieglacher Tor geschickt, er lief alleine auf den Schlussmann zu, doch brachte er den Ball nicht am gut postierten Goalie vorbei. In weiterer Folge hatten die Murauer im ersten Abschnitt ganze vier gute Freistoßmöglichkeiten aus ca. 20-22 m zu verzeichnen, die allesamt nichts Zählbares einbrachten. Die Heimischen kamen aber auch zu der einen oder anderen Halbchance, vor allem im Konter und bei Standards waren sie gefährlich, doch die Murauer Hintermannschaft hatte weitgehend alles im Griff. Kurz vor der Halbzeitpause wurde ein Krieglacher Verteidiger mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt.

Das Remis erscheint leistungsgerecht

In der zweiten Hälfte flachte das Spiel noch ein wenig ab, kein Team riskierte etwas, so waren Torraumszenen Mangelware. In der Nachspielzeit hatten die Murauer noch eine Cornerserie zu verzeichnen, dabei lag der Ball ein paar mal am Fünfer bzw. am Elfer, doch kein Spieler vermochte die Kugel in die Maschen zu jagen, somit blieb es beim alles in allem gerechten Unentschieden.



Der Verletzungsteufel schlug auch in Krieglach neuerlich zu, Tormann Nico Tockner wurde nach einer Stunde von einem Krieglacher im Zweikampf etwas unglücklich gerammt, er musste gegen Patric Kreuzer ausgetauscht werden. Für ihn war es die erste Pflichtspielpartie und der machte seine Sache sehr gut.



Erwähnenswert sind noch die gelungenen Startelfdebut's von SVU-Neuzugang "Mate Oberländer" und den Zukunftshoffnungen "David Fixl (20) und Pascal Streibl (16). Weiters kamen mit Simon Czach (15) und Zalan Miko (16) zwei weitere Nachwuchstalente zum Einsatz.

Quelle: SVU Murau