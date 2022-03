"Gemma Derby schauen": Murau und Unzmarkt kreuzen einander die Klingen

Details Freitag, 25. März 2022 10:23

Nach viereinhalb Monaten Winterpause und Lockdown geht es heute Freitag, 25. März auch endlich im tollen Murauer Stadion wieder los. Es ist Derbytime angesagt, Unzmarkt ist zu Gast und viele Zuschauer werden erwartet. Es gibt keine Zuschauerbeschränkung, einzig in den Innenräumen wie Clubraum, WC-Anlage, Kabinen etc. herrscht Maskenpflicht. Auf der Tribüne ist freie Sitz- u. Stehplatzwahl, keine Maskenpflicht und auch keine 3-G-Pflicht! Der SVU Murau verbuchte beim Rückrundenauftakt in Krieglach mit dem 0:0 einen Zähler. Unzmarkt hatte zuhause gegen Leader Judenburg knapp mit 1:2 das Nachsehen.

Murau-Trainer Alexander Galler rechnet fest damit mit einem Heimdreier: "Wir werden alle Kräfte mobilisieren um unser Ziel, das mit drei Punkten definiert ist, auch zu erreichen. Appellieren möchte ich an die Zuseher, mit der nötigen Unterstützung wird das klappen mit dem Derbysieg!"

Das Derby wird mit Spannung erwartet, die Gäste aus Unzmarkt liegen derzeit auf einem möglichen Abstiegsplatz. Die Murauer, sechs Punkte mehr am Konto, am guten 8. Tabellenplatz. Die Gäste werden alles geben um aus Murau den einen oder anderen Punkt zu entführen, dem entsprechend umkämpft wird die Partie sein! Die Murauer möchten zuhause natürlich einen Heimsieg feiern und werden alles daransetzen, um zu gewinnen. Das Murauer Team wurde aufgrund der Langzeitverletzten Florian Meissnitzer, Max Wurzer und Andreas Esterl nochmals verjüngt. Sie werden heute sicherlich ein paar junge Murauer Talente sehen können!

Der Matchball wird gesponsert vom Cafe-Pub "Checkpoint Charly" aus Frojach.

Textquelle: SVU Murau

Bild: RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit