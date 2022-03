Top-5-Platz gefestigt: Krieglach weist tapfere Hinterberger knapp zurecht

Details Freitag, 25. März 2022 22:56

Der Tus Krieglach trug gegen den SV Hinterberg einen knappen 1:0-Erfolg davon. Hinterberg erlitt gegen Krieglach erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte SV Central Dancing Hinterberg mit 2:1 gesiegt.

Hinterberg kann sich in Szene setzen

Das Bemühen kann man der Schöggl-Truppe wahrlich nicht absprechen. Aber im letzten Abdruck fehlt es dann an der nötigen Konsequenz. So kommt es letztlich einmal mehr vor, dass nach Ablauf der Spielzeit die Null steht. Die ersten 20 Minuten agieren die Hinterberger frisch drauf los. Aber wie erwähnt, das Toreschießen hat man beim Nachzügler derzeit wirklich nicht erfunden. Nach einer gespielten halben Stunde erkennen die Krieglacher die Harmlosigkeit der Gäste. Das Spielgeschehen verlagert sich mehr und mehr in die Hälfte der Hinterberger. Dabei ergibt sich die Topchance für den Gastgeber. Aber Aluminium verhindert die Führung - Halbzeitstand: 0:0.

Marcel Petry trifft ins Schwarze

Am Spielcharakter sollte sich dann im zweiten Durchgang nichts Gravierendes ändern. Die Mürztaler bestimmen das Geschehen, aber Hinterberg zeigt Anstalten endlich wieder einmal anschreiben zu wollen. Aber zu guter Letzt bleibt man dann auch im 13. Spiel infolge sieglos. Der "Schuldtragende" ist Marcel Petry, der in der 72. Minute die Gunst der Stunde nützt und das spielentscheidende 1:0 erzielt. Nachfolgend sucht der Gast sein Heil noch einmal in der Offensive. Aber vergeblich, den Gärtner-Schützlingen reicht der eine Treffer - Spielendstand: 1:0.

Das Konto von Tus Krieglach zählt mittlerweile 28 Punkte. Damit steht Krieglach kurz nach dem Rückrundenstart auf einem starken dritten Platz. EKRO Tus Krieglach-Fußball sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 9 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

SV Hinterberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonultimo bekleidet der Gast den 13. Rang des Klassements. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Hinterberg das Problem. Erst 8 Treffer markierte SV Central Dancing Hinterberg – kein Team der Oberliga Nord ist schlechter. Nun musste sich SV Hinterberg schon 12-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Ein Sieg und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Hinterberg steckt nach 13 Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Tus Krieglach mit aktuell 28 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Samstag reist Krieglach zu SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg, zeitgleich empfängt SV Central Dancing Hinterberg ATV Gabriel Irdning.

Stimme zum Spiel:

Gerald Griessler, Sportlicher Leiter Krieglach:

"Das Gegenüber konnte nur kurzzeitig Nadelstiche setzen. Es war ein deutliches Chancenplus gegeben. Gratulation an unser ersatzgeschwächtes Team, dass sich hervorragend aus der Affäre gezogen hat."

Startformationen:

Krieglach: Michael Budl - Daniel Aschaber, Philip Schneller, Marcel Petry, Oliver Karlon - Nico Petry, Manuel Holzer, Nico Jance - Marco Gfrerer (K), Manuel Putz, Manuel Maierhofer

Hinterberg: Florian Aigner - Matthias Mock, Marco Lackmaier (K), Sebastian Aigner, Philip Schweighart, Alexander Möstl - Luca Makotschnig, Patrick Feiel, Oliver Sencar - Nico Schickhofer, Jan Luca Pongratz



Kunstrasen Krieglach, 300 Zuseher, SR: Salhudin Causevic

Oberliga Nord: EKRO Tus Krieglach-Fußball – SV Central Dancing Hinterberg, 1:0 (0:0)

72 Marcel Petry 1:0