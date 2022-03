Befreiungsschlag: Schladming beendet Unserie bei ESV Knittelfeld

Details Freitag, 25. März 2022 23:31

Am Freitagabend trafen der ESV Knittelfeld und der FC WM-Estriche Schladming aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 3:1 für sich. Das Hinspiel hatte FC Schladming mit 5:3 gewonnen.

Die Stimmung im Autobus war bei den Schladmingern nach dem Sieg in Knittelfeld natürlich bombastisch.

ESV Knittelfeld ist anfangs spielbestimmend

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Michael Platzer sein Team in der 16. Minute. Für das 1:1 von Schladming zeichnete Adrian Wass verantwortlich (29.). Leonhard Ettlmayr brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von FC WM-Estriche Schladming über die Linie (35.). FC Schladming hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Die war nicht von ungefähr zustande gekommen. Denn nach dem Gegentreffer geht ein Ruck durch die Mannschaft. Plötzlich beginnt das Werkl zu laufen, die Susic-Truppe agiert sehr oft hintennach.

Jetzt fabriziert Schladming Nägel mit Köpfen

Im zweiten Durchgang wirft der Gastgeber noch einmal alles in die Waagschale um dem Spiel noch eine Wende zu verleihen. Aber die Schladminger verstehen sehr kompakt aufzutreten, wonach es gelingt kein weiteres Gegentor mehr zu kassieren. Wenngleich man in der Schlussviertelstunde gegen die anbrausenenden Eisenbahner in der Defensive Schwerarbeit verrichten muss. Aber was die Heimischen auch bemüht sind auf die Beine zu stellen, die Planaistädter wissen mit dem nötigen Positionsspiel die richtige Antwort darauf zu geben. In der 88. Minute beseitigt man dann auch die letzten Zweifel. "Doppelpack" Adrian Wass trifft per Elfmeter zum 1:3-Spielendstand.

Bei ESV Knittelfeld präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Wenige Spiele nach dem Rückrundenstart rangiert die Heimmannschaft im unteren Mittelfeld des Tableaus. Knittelfeld kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 8 summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und ein Unentschieden in der Bilanz. Zuletzt war bei ESV Knittelfeld der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von FC Schladming unteres Mittelfeld. Fünf Siege, zwei Remis und 7 Niederlagen hat Schladming momentan auf dem Konto. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte FC WM-Estriche Schladming endlich wieder einmal drei Punkte.

Am kommenden Sonntag tritt Knittelfeld bei ASV Bad Mitterndorf an, während FC Schladming zwei Tage zuvor SV St. Lorenzen/Kn. empfängt.

Stimme zum Spiel:

Stefan Eckel, Funktionär Schladming:

"Das war das erwartet schwere Auswärtsspiel für uns. In den ersten 20 Minuten waren wir überhaupt noch nicht im Spiel. Dann aber sind wir hervorragend in Schwung gekommen. Wir sind alle sehr froh, dass der Negativlauf endlich ein Ende gefunden hat."

Startformationen:

ESV Knittelfeld: Marco Hopf - Andreas Stocker, Manuel Spitzer, Michael Wolf, Siegfried Rasswalder, Patrick Berner - Christian Zachorjansky (K), Markus Hochfellner, Adrian Zaharia - Dejan Nikolic, Michael Platzer

Schladming: Christian Krenn (K), Akos Fodor, Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr, Daniel Krammel, Simon Petscharnig, Thomas Weikl, Christoph Schwarz, Adrian Wass, Andre Unterberger, Johannes Felsner



Sportzentrum Knittelfeld, 200 Zuseher, SR: Adnan Dambo

