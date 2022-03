Oberland El Clasico: Murau und Unzmarkt teilen Punkte "brüderlich"

Details Samstag, 26. März 2022 14:49

Am 15. Spieltag kam es in der Oberliga Nord zum Aufeinandertreffen des SVU Murau mit dem SV ET KÖNIG Unzmarkt. Und dabei kam es zu einer soweit leistungsgerechten Punkteteilung. Damit bleiben aber beide Teams im Frühjahr weiter sieglos. Vor allem die Unzmarkter kommen, was den Abstiegskampf anbelangt (mögliche drei Absteiger) ganz gehörig ins Schleudern. Aber noch wird sehr viel Fußball gespielt. Demnach ist es noch zu früh solche Spekulationen in den Raum zu stellen.

Markus Stock markierte in der 53. Minute das Murauer 2:2 - in der 85. Minute musste er dann frühzeitig duschen gehen.

Unzmarkt gibt lange Zeit den Ton an

Die Matchuhr zeigt gerade einmal die 5. Spielminute an schon steht es 0:1. Toni Sekic, der mit seiner Torgefährlichkeit viel zu sparsam umgeht ist zur Stelle und bringt die Unzmarkter rasch in Führung. Das zeigt nachfolgend Wirkung bei den Murauern, denn viel sollte den Hausherren nicht gelingen. Zu groß war der Schock des frühen Gegentreffers. 20. Minute: Schon steht es 0:2! Diesmal ist es Dominic Miedl, der sich in die Schützenliste eintragen kann. Daraufhin lässt Julian Ruttnig die Topchance auf das 0:3 ungenützt. Was dann so etwas wie der Muntermacher auf Murauer Seite war. Plötzlich gelangt man besser in die Begegnung. Begünstigt wird das Ganze durch das Eigentor von Martin Romirer in der 26. Minute. Denn fortan glauben die Heimischen wieder daran etwas zu reißen - Halbzeitstand: 1:2.

10 x Gelb, 2 x Gelb-Rot

Im zweiten Durchgang ist es dann vorbei mit der Unzmarkter Coolness. 53. Minute: Murau gelingt es auf 2:2 auszugleichen. Markus Stock steht dabei erfolgreich im Vordergrund. Jetzt geht die Post vor 300 Zusehern so richtig ab. Die Galler-Truppe will es nun wissen. Nun gibt man sich mit einem Punkt nicht mehr zufrieden. Entsprechend nach vorne orientiert ist man dann auch. Aber um es vorweg zu nehmen: Es sollte letztlich bei der Punkteteilung bleiben. Auffällig war dann nur mehr der Umfang der Verwarnungen. Denn neben der 10 Gelben Karten kommt es noch zu 2 Ampelkarten. Gerecht verteilt auf jeder Seite eine - Spielendstand: 2:2.

SVU MURAU - SV UNZMARKT 2:2 (1:2)

Torfolge: 0:1 (5. Sekic), 0:2 (20. Miedl), 1:2 (Romirer/ET), 2:2 (53. Stock)

Gelb-Rote Karten: Stock (85. Murau) bzw. Kocher (93. Unzmarkt)

Stimme zum Spiel:

Philipp Ruttnigg, Sportlicher Leiter Unzmarkt:

"Leider war es uns auch diesmal nur gelungen Teilerfolge zu verbuchen. Schade um die vergebene Chance zum möglichen 0:3. Dann aber sind wir noch einmal ordentlich ins Schwimmen geraten. Letztendlich mussten wir froh sein, den einen Zähler verbucht zu haben."

Startformationen:

Murau: Patric Thomas Kreuzer - Dominic Stock (K), Florian Sperl - Simon Mürzl, Tobias Andreas Plattner, Dominic Berger, Fabian Seichter, David Fixl - Daniel Miedl, Markus Hebenstreit, Markus Stock

Unzmarkt: Claudio Wieland - Manuel Schnalzer, David Jesche, Markus Kocher - Michael Vollmann, Raphael Trattner (K), Martin Romirer, David Leeb - Julian Ruttnig, Toni Sekic, Dominic Miedl

Murauer Stadion, 300 Zuseher, SR: Christian Omulec

Bild: Richard Purgstaller

© Robert Tafeit