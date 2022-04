Oberliga Nord: Lässt Murau die "jungen Falken" abstürzen?

Details Donnerstag, 07. April 2022 17:55

Der SVU Murau hat die ersten beiden Frühjahrsrunden in der Oberliga Nord jeweils Unentschieden gegen Krieglach und Unzmarkt gespielt und musste in der dritten Runde auswärts in Kindberg eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen. Diese tat deshalb so weh, weil die Kindberger eigentlich auf Augenhöhe agieren, beim SVU aber einige Akteure weit unter Niveau spielten!

Gelingt es Fabian Seichter & Kollegen im vierten Anlauf den ersten Frühjahrssieg unter Dach und Fach zu bringen?

Eine Partie "Spitz auf Knopf" wird erwartet

Wiedergutmachung ist also angesagt und da würden die "jungen Falken aus Kapfenberg" genau ins Konzept passen! Die Amateure sind mit einem 3:0 Sieg gegen den Tabellenletzten St. Lorenzen in die Meisterschaft gestartet und haben die letzten beiden Partien in Trofachach mit 1:3 und daheim gegen Judenburg mit 1:4 verloren. In der Tabelle rangieren die KSV'ler am sehr guten 2. Platz. Schon diese Tatsache allein zeugt davon, dass es sicherlich eine ganz schwere Partie wird. Die Spieler sind gut ausgebildet, laufstark, aggressiv und immer gefährlich. Dazu kommt noch, dass mit Stefan Ebner ein Murauer in den Reihen des KSV steht, dessen Motivation sicherlich sehr groß ist Es wird sicherlich ein tolles, schnelles, rassiges Spiel werden!

Bild: RIPU-Sportfotos.at

by: Roo