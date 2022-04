680 Derby-Besucher: Krieglach und Kindberg/Mürzhofen teilen Punkte

Details Freitag, 08. April 2022 22:10

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich EKRO Tus Krieglach-Fußball und FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen mit 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Kindberg-Mürzhofen war im Hinspiel gegen Tus Krieglach in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:1-Sieg eingefahren.

Kai Tösch brachte die Gäste in der 53. Minute mit 1:0 in Führung.

Krieglach gelingt es die Stirn zu bieten

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es geht mit einem Gleichstand in die Kabinen. Im ersten Abschnitt waren es die Pitter-Schützlinge die das tonangebende Team waren. Aber mit vereinten Kräften gelingt es dem Gastgeber die Schotten dicht zu machen bzw. bringt man das torlose Unentschieden dann auch in die Halbzeitpause.

Das Remis erscheint leistungsgerecht

In Minute 53 trifft Kindberg-Mürz. zum ersten Mal ins Schwarze. In der 78. Minute hat Krieglach den Ausgleich parat. Letztlich gehen die Heimmannschaft und FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen mit jeweils einem Punkt auseinander. In die Schützenliste kann sich dabei Laurenz Täubl bzw. Kai Tösch eintragen.

Ein Punkt reichte EKRO Tus Krieglach-Fußball, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 32 Punkten steht Tus Krieglach auf Platz drei. Krieglach verbuchte insgesamt 10 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. EKRO Tus Krieglach-Fußball ist seit vier Spielen unbezwungen.

Kindberg-Mürzhofen befindet sich mit 26 Zählern im Niemandsland der Tabelle. 7 Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Tus Krieglach ist Kapfenberger SV Amateure (Samstag, 18:00 Uhr). Kindberg-Mürz. misst sich am selben Tag mit SV ET KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Gerald Griessler, Sportlicher Leiter Krieglach:

"Ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft, die sich diesen Derbypunkt hart erkämpft hat. Gegen Kindberg-Mürzhofen haben wir uns immer sehr schwer getan. Der momentan 3. Tabellenplatz ist eine tolle Bestandsaufnahme."

Startformationen:

Krieglach: Michael Budl - Manuel Rust, Daniel Aschaber, Philip Schneller, Oliver Karlon - Nico Petry, Manuel Holzer, Matthias Huterer, Nico Jance - Marco Gfrerer (K), Manuel Putz

Kindberg-Mürzhofen: DI Sascha Stradner - Nico Dormann, Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Jakob Pinitsch, Manuel Trost (K), Lukas Katzenberger, Peter Frühwirth - Michael Olschnegger, Florian Hoppl



Sportzentrum Krieglach, 680 Zuseher, SR: Roland Schweiger

Bild: RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

Oberliga Nord: EKRO Tus Krieglach-Fußball – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 1:1 (0:0)

78 Laurenz Taeubl 1:1

53 Kai Toesch 0:1