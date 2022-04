Heimdreier: ESV Knittelfeld kann sich gegen Irdning durchsetzen!

Details Freitag, 08. April 2022 23:04

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von Knittelfeld. Das Heimteam setzte sich mit einem 2:0 gegen Irdning durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich ESV Knittelfeld die Nase vorn. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit ATV Gabriel Irdning beim 1:0 einen knappen Sieger gefunden.

Dejan Nikolic steuerte in der 41. Minute den zweiten Treffer für ESV Knittelfeld bei.

Knittelfeld legt die Basis für den Erfolg

In der ersten halben Stunde sind beide Teams darauf aus die Stärken bzw. Schwächen des Gegenübers ausfindig zu machen. Geht es bei dieser Partie doch darum, wer sich aus dem unteren Tabellenbereich etwas absetzen kann. Mit einem Doppelschlag (34., 41.) sorgen die Eisenbahner dann noch vor dem Seitenwechsel für soweit klare Fronten. Armin Masovic und Dejan Nikolic können sich dabei in die Schützenliste eintragen. Mit dem 0:2-Spielstand geht es dann auch in die Halbzeitpause.

Die Irdninger Bemühungen bleiben unbelohnt

Im zweiten Durchgang sind die Irdninger dann bemüht, dem Spiel noch eine Wende zu verleihen. Aber in der Fremde klemmt es im Spiel des ATV, wie auch die Bilanz zu Tage bringt. So können aus 8 Spielen nur 4 Punkte gutgeschrieben werden. Im Ansatz erscheint das Spiel recht gefällig. Aber in letzter Instanz mangelt es dann am finalen Pass bzw. an der entscheidenden Idee. So ist es letztlich für Knittelfeld auch eine Aufgabe der einfacheren Sorte, den Vorsprung über die noch verbleibende Distanz zu bringen - Spielendstand: 2:0.

Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Bei ESV Knittelfeld präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Knittelfeld bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt 7 Siege, ein Unentschieden und 8 Pleiten. ESV Knittelfeld verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Sechs Siege, zwei Remis und 8 Niederlagen hat Irdning derzeit auf dem Konto.

Mit diesem Sieg zog Knittelfeld an den Gästen vorbei auf Platz acht. ATV Gabriel Irdning fiel auf die elfte Tabellenposition.

Als Nächstes steht für ESV Knittelfeld eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:00 Uhr) geht es gegen SV Central Dancing Hinterberg. ATV Irdning tritt bereits einen Tag vorher gegen SV St. Lorenzen/Kn. an.

Stimme zum Spiel:

Markus Kriechbaum, Obmann Irdning:

"Trotz heftiger Bemühungen hat es diesmal zu keinem Punktezuwachs gereicht. Jetzt haben wir uns selber in die Lage gebracht, dass wir in der nächsten Runde zuhause gegen St. Lorenzen schon mächtig unter Druck stehen."

Startformationen:

ESV Knittelfeld: Markus Karner - Andreas Stocker, Manuel Spitzer, Michael Wolf, Patrick Berner - Rene Nahrgang, Christian Zachorjansky (K), Justin Geigl, Markus Hochfellner, Armin Masovic - Dejan Nikolic

Irdning: David Gabriel , BEd - Hannes Wallner (K), Mario Petutschnig, Christoph Daum, Fabian Schweiger - Sebastian Paric, Philipp Schweiger, Daniel Mayrhofer, Leon Köll, Manuel Eder - Kevin Plank



Knittelfelder Sportzentrum, 200 Zuseher, SR: Florian Sabathi

Bild: RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

Oberliga Nord: ESV Knittelfeld – ATV Gabriel Irdning, 2:0 (2:0)

41 Dejan Nikolic 2:0

34 Armin Masovic 1:0