Serie hält an: Schladming geht auch in Trofaiach in die Vollen

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von FC Trofaiach und FC WM-Estriche Schladming, die mit 0:1 endete. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Trofaiach, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, der Gastgeber hatte sie letztendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Schladminger "Goldtorschütze" Andre Unterberger

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Bei dichten Schneetreiben war in den ersten 20 Minuten wenig bis gar nichts los am Spielfeld. Zumeist wird mit weiten und hohen Bällen operiert. Darauf haben sich die beiden zuletzt erfolgreichen Mannschaften aber schnell eingestellt. Erst nach und nach gelangt man zu den ersten Torchancen. Aber beide Torleute agieren ohne Fehl und Tadel, wonach man den Kasten rein halten kann. Schladming kann gut mithalten mit den zuletzt so stark spielenden Trofaiacher. Den Planaistädtern gelingt es immer wieder Nadelstiche zu setzen. Mit dem torlosen Unentschieden geht es ab in die Halbzeitpause.

Schladming hat knapp die Nase vorne

Auch im zweiten Durchgang können sich die Trofaiacher nicht wirklich entfalten. Was damit zu tun hat, dass die Schladminger konsequent am Mann stehen bzw. nicht viel zulassen. Nach einer gespielten Stunde kommt es dazu, dass die Gäste mehr und mehr das Kommando übernehmen. Aber mit vereinten Kräften gelingt es der Lerch-Truppe vorerst die Null zu halten. In der 78. Minute dann die Chance für den Platzherrn, ein Magerl-Schuss streift nur knapp am Ziel vorbei. Dann kommt die 81. Minute: Nach einem Eckball ist Andre Unterberger per Kopf zur Stelle - 0:1. Was dann auch letztlich den nicht unverdienten Spielendstand darstellt.

Trofaiach steht mit 31 Punkten auf Platz vier. FC Trofaiach verbuchte insgesamt 10 Siege, ein Remis und sechs Niederlagen.

FC WM-Estriche Schladming befindet sich am 17. Spieltag in der zweiten Tabellenhälfte. 7 Siege, zwei Remis und 7 Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte FC Schladming seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Am kommenden Sonntag tritt Trofaiach bei ASV Bad Mitterndorf an, während Schladming zwei Tage zuvor FC Judenburg empfängt.

Stimme zum Spiel:

Stefan Eckel, Teammanager Schladming:

"Die Taktik des Trainers ist voll aufgegangen. Trofaiach hat es zumeist nur mit langen Bällen versucht. Mit Fortdauer sind wir dann immer dominanter geworden. Der Sieg geht vollauf in Ordnung."

Startformationen:

Trofaiach: Tarkan Zekovic - Jakob Moritz, Anton Leitner, Robert Pachner, Andreas Pachner - Eldin Omerovic, Marcel Jauk, Manuel Faschingbauer (K), Samuel Magerl, Grgo Zivkovic - Oliver Häuselhofer

Schladming: Christian Krenn (K), Akos Fodor, Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr, Daniel Krammel, Simon Petscharnig, Thomas Weikl, Christoph Schwarz, Adrian Wass, Andre Unterberger, Johannes Felsner



Stadion Trofaiach, 75 Zuseher, SR: Lukas Reiger

Bild: RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

Oberliga Nord: FC Trofaiach – FC WM-Estriche Schladming, 0:1 (0:0)

81 Andre Unterberger 0:1