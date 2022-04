Rollenwechsel: Schladming mit bärenstarker Leistung gegen Judenburg

Details Samstag, 16. April 2022 03:43

Gegen FC Schladming zeigte sich Judenburg nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 3:5. Die Experten wiesen FC Judenburg vor dem Match gegen Schladming die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel hatte Judenburg das heimische Publikum beglückt und mit 4:0 gewonnen.

Judenburg dreht ein 0:2 in ein 3:2

FC WM-Estriche Schladming ging durch Johannes Felsner in der fünften Minute in Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Christoph Schwarz den Vorsprung der Gastgeber. Kevin Klicnik war es, der in der 20. Minute das Spielgerät im Gehäuse von FC Schladming unterbrachte. Durchsetzungsstark zeigte sich FC Judenburg, als Alexander Eder (34.) und Christian Ritzmaier per Elfmeter (37.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Schladming legt noch 3 Tore drauf

Aber die Planaistädter schafften im zweiten Durchgang tatsächlich das Kunstsück, das Spiel noch zu ihren Gunsten zu drehen. In der 66. Minute war Schwarz mit dem Ausgleich zum 3:3 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Mit einem schnellen Doppelpack (76./80.) zum 5:3 schockte Daniel Krammel Judenburg. Schließlich sprang für Schladming gegen FC Judenburg ein Dreier heraus. Damit ging die Erfolgsserie von FCJ-Coach Roland Gach zu Ende, der zuletzt 8 Spiele in Serie gewinnen konnte.

Schladming besetzt mit 26 Punkten den siebten Tabellenplatz. FC WM-Estriche Schladming verbuchte insgesamt 8 Siege, zwei Remis und 7 Niederlagen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich FC Schladming in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Nach 36 Spieltagen und nur sechs Niederlagen stehen für Judenburg 43 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant von FC Judenburg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 60 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Schladming stellt sich am Freitag (16:00 Uhr) bei SVU Murau vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Judenburg ASV Bad Mitterndorf.

Stimme zum Spiel:

Stefan Eckel, Teammanager Schladming:

"Eine unglaubliche Partie auf beiden Seiten. Der Wille bei uns war einfach größer und wir haben es nach Hause gebracht. Nach einem auf und ab sicher ein verdientes 5:3 für uns."

Stammformationen:

Schladming: Christian Krenn (K), Akos Fodor, Martin Reiter, Leonhard Ettlmayr, Daniel Krammel, Sebastian Auer, Simon Petscharnig, Christoph Schwarz, Adrian Wass, Andre Unterberger, Johannes Felsner

Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof, Philipp Mühlhans, Albin Berisha, Michael Pfingstner, Marc Klicnik, Kevin Klicnik, Alexander Eder, Levin Pejicic, Christian Ritzmaier (K), Edwin Hodzic, Egzon Reshani



Area Schladming, 250 Zuseher, SR: Jörg Hofgartner

Bild: privat

© Robert Tafeit

Oberliga Nord: FC WM-Estriche Schladming – FC Judenburg, 5:3 (2:3)

80 Daniel Krammel 5:3

76 Daniel Krammel 4:3

66 Christoph Schwarz 3:3

37 Christian Ritzmaier 2:3

34 Alexander Eder 2:2

20 Kevin Klicnik 2:1

13 Christoph Schwarz 2:0

5 Johannes Felsner 1:0