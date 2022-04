"Heimsieg eingefahren": Irdning mit dem wichtigen Dreier gegen St. Lorenzen

Details Samstag, 16. April 2022 07:37

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen ATV Irdning und St. Lorenzen an diesem 18. Spieltag. Hundertprozentig überzeugen konnte Irdning dabei jedoch nicht. Die Heimmannschaft hatte das Hinspiel gegen SV St. Lorenzen/Kn. mit 3:1 gewonnen.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Die Irdninger müssen bei dieser Begegnung zur Kenntnis nehmen, dass die sogenannten "Pflichtpunkte" oft nicht einfach zum verbuchen sind. Denn der Tabellen-Nachzügler wirft alles Verfügbare in die Waagschale. Wonach es dem Gastgeber nicht einfach fällt, die drei so wichtigen Punkte sicherzustellen. Letztendlich aber sollte es reichen. Man sitzt am längeren Ast und kann sich eine Distanz zur Abstiegszone verschaffen. Gleich zu Beginn finden Tobias Danklmayer und Christoph Daum Chancen für die Hausherren vor. Die Früstük-Truppe vernebelt in 26. Minute durch Helmut Haslinger die beste Chance - Halbzeitstand: 0:0.

Die Gästebemühungen bleiben unbelohnt

An der Spielcharakteristik sollte sich im zweiten Durchgang nichts Gravierendes ändern. Irdning hat spielerisch zwar etwas die Nase vorne, St. Lorenzen versteht es aber gefährlich zu bleiben. In der 58. Minute zappelt dann das Leder erstmalig im Tornetz. Kevin Plank kann sich mit dem 1:0 in die Schützenliste eintragen. Trotzdem ist im Lager der Irdninger Hoffen und Bangen angesagt. In der 87. Minute kommt es dann zur Entscheidung. Daniel Mayrhofer trägt Sorge für das 2:0. Das Elfmetertor durch Stefan Sperdin in der 92. Minute kommt dann zu spät - Spielendstand: 2:1.

Irdning rangiert nun im unteren Mittelfeld. ATV Gabriel Irdning verbuchte insgesamt 7 Siege, zwei Remis und 8 Niederlagen.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als St. Lorenzen. Man kassierte bereits 65 Tore gegen sich. Im Angriff des Gasts herrscht Flaute. Erst 17-mal brachte SV St. Lorenzen/Kn. den Ball im gegnerischen Tor unter. Die letzten Auftritte waren mager, sodass St. Lorenzen nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am nächsten Samstag reist ATV Irdning zu FC Trofaiach, zeitgleich empfängt SV St. Lorenzen/Kn. ESV Knittelfeld.

Stimme zum Spiel:

Markus Kriechbaum, Obmann Irdning:

"Wir konnten uns in einem dürftigen Spiel im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen. Montag müssen wir auswärts bei unseren Freunden Schladming ran. Wir freuen uns auf das tolle Bezirksderby."

Startformationen:

Irdning: Christoph Wieser - Hannes Wallner (K), Mario Petutschnig, Christoph Daum, Michael Gruber - Sebastian Paric, Philipp Schweiger, Tobias Dankelmayr, Daniel Mayrhofer, Leon Köll - Kevin Plank

St. Lorenzen/Kn.: Jacob Edler - Michael Koller, Martin Lerchbacher, Thomas Maier, Marco Früstük - DI Alexander Hollmann , BSc (K), Alexander Leitold, Stefan Sperdin , BSc, Benjamin Vollmann , BA, Prachak Key Karner - Helmut Haslinger



ATV Riesneralm Arena, 150 Zuseher, SR: Christian Birnstingl

Oberliga Nord: ATV Gabriel Irdning – SV St. Lorenzen/Kn, 2:1 (0:0)

92 Stefan Sperdin 2:1

87 Daniel Mayrhofer 2:0

56 Kevin Plank 1:0