Auswärtssieg: ESV Knittelfeld fährt in Hinterberg die volle Punktezahl ein

Im Spiel von SV Hinterberg gegen Knittelfeld gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. ESV Knittelfeld wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel war mit einer herben 0:5-Abreibung aus Sicht von Hinterberg zu Ende gegangen.

Patrick Berner brachte ESV Knittelfeld in der 5. Minute in Hinterberg mit 1:0 voran.

Die Gäste mit dem raschen Führungstor

Knittelfeld geht vor 150 Zuschauern in Führung. Patrick Berner war es, der in der fünften Minute zur Stelle ist. Daraufhin nimmt die Begegnung rasch Fahrt auf. Nachdem die wiedererstarkten Hinterberger zu den den ersten Strafraumaktionen gelangen, sind es im Gegenstoß die Eisenbahner, die mit einem Lattenschuss auf sich aufmerksam machen. Was die Schöggl-Truppe aber nicht aus der Bahn werfen sollte. So gelingt es dem Nachzügler sich weiter von der Butterseite zu präsentieren. Zu einem Treffer sollte es aber noch nicht reichen, Demnach geht es auch mit dem 0:1 in die Halbzeitpause.

Die Begegnung wogt hin und her

Auch im zweiten Durchgang kommt es zum Klingenkreuzen zweier Mannschaften, die sich soweit auf Augenhöhe begegnen. 55. Minute: Es steht 0:2! Michael Platzer nützt die Chance eines Elfmeters und kann die Führung damit ausbauen. Aber den Hinterbergern gelingt es rasch eine passende Antwort zu geben. In der 66. Minute ist es Nico Schickhofer, der auf 1:2 verkürzen kann. Jetzt ist wieder Würze im Spiel. Aber nur für kurze Zeit, denn zwei Minuten später ist der Zweitorevorsprung wieder gegeben. Christian Zachorjansky ist es der für die Susic-Mannen zum 1:3 trifft. Aber aufgegeben wird in Hinterberg maximal der vielbesagte Brief. Das Tor zum 2:3, Jan Makotschnig trifft vom Punkt, kommt aber zu spät. Demnach bleibt es dann auch beim 2:3-Spielendstand.

Hinterberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam befindet sich am 18. Spieltag in der zweiten Tabellenhälfte. Nun musste sich SV Central Dancing Hinterberg schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SV Hinterberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet Knittelfeld den achten Rang des Klassements. ESV Knittelfeld verbuchte insgesamt 8 Siege, ein Remis und 8 Niederlagen. Eine doch durchwachsene Bilanz, da hat man sich doch etwas mehr erwartet.

Am Samstag muss Hinterberg bei FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen ran, zeitgleich wird Knittelfeld von SV St. Lorenzen/Kn. in Empfang genommen.

Startformationen:

Hinterberg: Florian Aigner - Sebastian Aigner, Philip Schweighart, Hans Peter Krobath (K), Alexander Möstl - Luca Makotschnig, Jan Makotschnig, Patrick Feiel, Manuel Becaj - Tobias Breidler, Jan Luca Pongratz

ESV Knittelfeld: Markus Karner - Andreas Stocker, Michael Wolf, Patrick Berner - Rene Nahrgang, Christian Zachorjansky (K), Justin Geigl, Markus Hochfellner, Adrian Zaharia, Armin Masovic - Michael Platzer

Autohaus Stockreiter Arena, 120 Zuseher, SR: Can Cetin

Oberliga Nord: SV Central Dancing Hinterberg – ESV Knittelfeld, 2:3 (0:1)

90 Jan Makotschnig (Elfer) 2:3

68 Christian Zachorjansky 1:3

66 Nico Schickhofer 1:2

55 Michael Platzer (Elfer) 0:2

5 Patrick Berner 0:1