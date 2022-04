Es klemmt gewaltig: Unzmarkt setzt den Negativlauf bei Kindberg/M. fort

Details Sonntag, 17. April 2022 18:10

Am 18. Spieltag traf in der Oberliga Nord der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen auf den SV ET-KÖNIG Unzmarkt-Frauenburg. Einmal mehr gab es für die Murtaler nichts zu holen. Frühjahrsbilanz: 5 Spiele, 1 Punkt, 4:11-Tore. Damit steht man mit dem Rücken zur Wand. Vor allem weil es der Vorletzte Hinterberg bewekstelligt, immer näher zu kommen.

Unzmarkt kassiert zwei Lastminute-Treffer

Die Mürztaler bewerkstelligen es, der Favoritenrolle gegen schwächelnde Unzmarkter gerecht zu werden. Die Murtaler werden Obacht darauf legen müssen, nicht runterzurasseln in die Unterliga Nord B. Die bisherige Frühjahrs-Performance spricht jedenfalls nicht wirklich für die Schalk-Schützlinge. Das Spiel ist gerade einmal 7 Minuten alt, schon zappelt das Spielgerät im Tornetz. Jakob Pinitsch zeichnet mit dem 1:0-Führungstreffer verantwortlich. Den Gästen kann man danach das Wollen nicht absprechen. Dominic Miedl trifft nach einer gespielten halben Stunde per Freistoß zum 1:1-Ausgleich. Aber einmal mehr ist dann das Momentum nicht auf Unzmarkter Seite beheimatet. Zuerst verhindert noch Aluminium einen möglichen Treffer der Pitter-Mannen. Dann aber klingelt es praktisch mit dem Pausenpfiff noch zweimal im Unzmarkter Kasten. 44. Minute: Kapitän Manuel Trost trifft per Elfmeter zum 2:1. 45. Minute: Florian Hoppl setzt nach - Halbzeitstand 3:1.

Der Platzherr lässt nun Ball und Gegner laufen

Was dann wieder symptomatisch ist für das gegenwärtige Spiel der abstiegsbedrohten Unzmarkter. Da schafft man es über weite Strecken dem Gegenüber Paroli zu bieten. Dann aber ist man gedanklich eine Minute zu früh in der Halbzeitpause. Schon kassiert man zwei Gegentore, die dann letztlich zuviel des Guten darstellen. Denn mit dem Zweitorevorsprung kann der Gastgeber im zweiten Durchgang nach Belieben schalten und walten. In der 65. Minute legen die Heimischen dann noch eine Schippe drauf. Jakob Pinitsch fällt es dabei wenig schwer einen Doppelpack zu schnüren - neuer Spielstand 4:1. Damit sind die Würfel einmal mehr frühzeitig gefallen. Während Kindberg-Mürzhofen damit einmal mehr bestätigt, dass man imstande ist, als "Zünglein an der Waage" aufzutreten, können die Unzmarkter die Inkonstanz auch diesmal nicht ablegen - Spielendstand 4:1. Ein Ergebnis, dass dann in Summe auch dem Gezeigten entspricht.

FC KINDBERG/MÜRZHOFEN - SV UNZMARKT/FRAUENBURG 4:1 (3:1)

Torfolge: 1:0 (7. Pinitsch), 1:1 (30. Miedl), 2:1 (44. Trost/Elfer), 3:1 (45. Hoppl), 4:1 (65. Pinitsch)

Startformationen:

Kindberg-Mürzhofen: DI Sascha Stradner - Alexander Zartl, Nico Dormann, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Jakob Pinitsch, Manuel Trost (K), Lukas Katzenberger, Peter Frühwirth - Michael Olschnegger, Florian Hoppl

Unzmarkt: Stefan Hartleb - Manuel Schnalzer, David Jesche, Sandro Wieland, Jonas-Emilian Katzenberger, Dominik Franz Schnalzer - Michael Vollmann, Raphael Trattner (K), David Leeb - Daniel Reiter, Dominic Miedl

Stadion Kindbergdörfl, 230 Zuseher, Julian Schnur

Bild: privat

© Robert Tafeit