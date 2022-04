OLN: Noch sieglose Murauer empfangen das "Team der Stunde"

Details Donnerstag, 21. April 2022 20:42

Am 19. Spieltag kommt es in der Oberliga Nord am kommenden Samstag, zu einer Begegnung der besonderen Art. Denn das zweitschwächste Frühjahrs-Team, für den SVU Murau reichte es in 5 Spielen gerade einmal zu zwei Unentschieden, empfängt mit dem FC Schladming eine Mannschaft, die es hervorragend versteht, mit einem entsprechenden Karacho an die Sache heranzugehen. So werden die bisherigen 5 Rückrundenspiele bei 19:6-Toren allesamt gewonnen. Insgesamt stehen die Planaistädter bereits seit 7 Partien ohne Niederlage da.

Findet der Erfolgslauf von Trainer Herwig Burgsteiner und den Schladmingern in Murau seine Fortsetzung?

Gelingt es Murau die Gäste bei den Hörnern zu packen?

Zuletzt gelingt es der Burgsteiner-Truppe sogar Seriensieger und Tabellenführer Judenburg zuhause mit 5:3 in die Schranken zu weisen. Und das obwohl man in der Halbzeit noch mit 2:3 hintenliegt. Im Nachtragsspiel am Ostermontag wird Lokalrivale Irdning gleich mit 6:1 aus der WM-Area geschossen! Die Gäste kommen also mit breiter Brust nach Murau und möchten sicherlich drei Punkte mit ins Ennstal nehmen! Die SVU-Kicker haben da aber etwas dagegen! Zwar läuft es derzeit nicht optimal beim SVU, die Stimmung ist aber trotzdem gut und die Kicker sind bereit, den Kampf anzunehmen! Außerdem braucht Murau dringend Punkte, um nicht noch in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Da sollte Schladming gerade zur rechten Zeit kommen, zumal der SVU im Herbst 2021 auswärts überraschend mit 1:0 gewinnen konnte und die Initialzündung für einen "Lauf" war - vielleicht ist das ein gutes "Omen"? Beim Gastgeber kehrt David Lindner nach seiner Gelbsperre wieder in den Kader zurück. Mit viel Einsatz und Kampfkraft sollte es dem SVU doch gelingen, den Ennstalern Paroli zu bieten! Auf jeden Fall gilt es die leichtfertigen Fehler zu vermeiden und Tore zu schießen!

Bild: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit