7 Stück ausgefasst: Hinterberg wird von Kindberg-Mürzhofen vorgeführt

Details Samstag, 23. April 2022 01:55

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen und der SV Central Dancing Hinterberg mit dem Endstand von 7:0. Kindberg-Mürzhofen setzte sich standesgemäß gegen SV Hinterberg durch. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

7:0 gegen Hinterberg! Trainer Rene Pitter kann mit der Darbietung des FC Kindberg-Mürzhofen vollauf zufrieden sein.

In der ersten Hälfte klingelt es viermal

Für die erste Torchance zeichneten die Hinterberger in der 17. Minute verantwortlich. Für das erste Tor sorgte Michael Olschnegger. In der 32. Minute traf der Spieler von Kindberg-Mürz. ins Schwarze. Thomas Schnittler erhöhte für die Heimmannschaft auf 2:0 (35.). Lukas Katzenberger überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen (36.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Manuel Trost mit dem 4:0 für Kindberg-Mürzhofen zur Stelle (43.). Kindberg-Mürz. dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Die Hinterberger stehen auf verlorenen Posten

Durch Treffer von Trost (58.), Florian Hoppl (60.) und David Pichler (84.) zog FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen uneinholbar davon. Am Ende fuhr Kindberg-Mürz. einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Kindberg-Mürzhofen bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Hinterberg in Grund und Boden spielte. Aussagekräftiger Spielendstand: 7:0.

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen befindet sich mit 32 Zählern im Niemandsland der Tabelle. Mit 46 geschossenen Toren gehört Kindberg-Mürzhofen offensiv zur Crème de la Crème der Oberliga Nord. Kindberg-Mürz. verbuchte insgesamt 9 Siege, 5 Remis 5 Niederlagen. FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

SV Central Dancing Hinterberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Realität des Gasts heißt unteres Mittelfeld. Im Angriff von SV Hinterberg herrscht Flaute. Erst 14-mal brachte Hinterberg den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich SV Central Dancing Hinterberg schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nächster Prüfstein für Kindberg-Mürzhofen ist Kapfenberger SV Amateure (Samstag, 18:00 Uhr). SV Hinterberg misst sich am selben Tag mit SV St. Lorenzen/Kn. (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Rene Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Wir waren von Anfang an ganz klar spielbestimmend und haben eigentlich über das ganze Spiel von Hinterberg nichts zugelassen!

Der Sieg ist absolut auch in dieser Höhe verdient! Wir haben aus den letzten 4 Spielen 10 Punkte gemacht! Also die Richtung in die es geht stimmt absolut!"

Startformationen:

Kindberg-Mürzhofen: DI Sascha Stradner - Alexander Zartl, Nico Dormann, Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Jakob Pinitsch, Manuel Trost (K), Lukas Katzenberger - Michael Olschnegger, Florian Hoppl

Hinterberg: Florian Aigner - Marco Lackmaier (K), Sebastian Aigner, Philip Schweighart, Alexander Möstl - Luca Makotschnig, Jan Makotschnig, Manuel Becaj - Nico Schickhofer, Tobias Breidler, Jan Luca Pongratz



Stadion Kindbergdörfl, 150 Zuseher, SR: Serdar Altun

Bild: Richard Purgstaller

© Robert Tafeit

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – SV Central Dancing Hinterberg, 7:0 (4:0)

84 David Pichler 7:0

60 Florian Hoppl 6:0

58 Manuel Trost 5:0

43 Manuel Trost 4:0

36 Lukas Katzenberger 3:0

35 Thomas Schnittler 2:0

32 Michael Olschnegger 1:0