Rehabilitation: Leader Judenburg ballert Bad Mitterndorf aus dem Stadion

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Judenburg und Bad Mitterndorf mit dem Endstand von 6:0. FC Judenburg setzte sich standesgemäß gegen Mitterndorf durch. Beim 1:1-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

Albin Berisha steuerte einen Treffer zum Judenburger Kantersieg gegen Bad Mitterndorf bei.

Judenburg ist eine Nummer zu groß

Markus Zmugg brachte Judenburg in der 14. Minute mit einem sehenswerten Sololauf nach vorn. Christian Ritzmaier versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber per Elfmeter (25.). Mit dem 3:0 von Zmugg für den Tabellenführer war das Spiel eigentlich schon entschieden (33.). ASV Bad Mitterndorf ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von FC Judenburg.

Für die Salzkammergütler gibt es nichts zu holen

Albin Berisha überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für Judenburg (51.). Zmugg vollendete zum fünften Tagestreffer in der 63. Spielminute. Judenburg schraubte das Ergebnis in der 81. Minute mit dem 6:0 in die Höhe. Am Ende fuhr Judenburg einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte FC Judenburg bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Bad Mitterndorf in Grund und Boden spielte. Damit gelang die Rehabilitation. Zuletzt kassierten die Judenburger in Schladming eine 3:5-Pleite. Und das obwohl man zur Pause mit 3:2 voranlag.

Nach 19 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für den FC Judenburg 46 Zähler zu Buche. 66 Tore – mehr Treffer als Judenburg erzielte kein anderes Team der Oberliga Nord.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert Mitterndorf im unteren Mittelfeld des Tableaus. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 19 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Sechs Siege, 7 Remis und sechs Niederlagen hat der ASV Bad Mitterndorf derzeit auf dem Konto.

Der Motor von Bad Mitterndorf stottert gegenwärtig – seit fünf Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei FC Judenburg, wo man insgesamt 46 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den ersten Tabellenplatz einnimmt.

Judenburg tritt am Mittwoch bei ATV Gabriel Irdning an. Kommenden Sonntag (17:00 Uhr) bekommt Mitterndorf Besuch von SVU Murau.

Startformationen:

Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof, Philipp Mühlhans, Albin Berisha, Michael Pfingstner, Marc Klicnik, Markus Zmugg, Kevin Klicnik, Alexander Eder, Christian Ritzmaier (K), Edwin Hodzic, Egzon Reshani

Bad Mitterndorf: Ing. Raphael Wöhri - Mario Lemes, Patrick Zaihsenberger, Jonas Reiter - Stephan Schachner (K), Christoph Gassner, Marko Brtan, Matus Ganovsky, Thomas Pliem, Adrian Leitner - Matthias Perner



Stadion Judenburg, 100 Zuseher, SR: Florian Sabathi

Bild: Richard Purgstaller

© Robert Tafeit

Oberliga Nord: FC Judenburg – ASV Bad Mitterndorf, 6:0 (3:0)

81 Thomas Hinteregger 6:0

63 Markus Zmugg 5:0

51 Albin Berisha 4:0

33 Markus Zmugg 3:0

25 Christian Ritzmaier 2:0

14 Markus Zmugg 1:0